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Киев совершил террористическую атаку ракетой по Таганрогу
Киев совершил террористическую атаку ракетой по Таганрогу
Число пострадавших при взрыве возле кафе в Таганроге, по уточненным данным, увеличилось до 12. 28.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-28T17:47+0300
2023-07-28T17:47+0300
2023-07-28T18:23+0300
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Киев совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога в Ростовской области, сообщили в Минобороны России.Российские средства ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали в центре Таганрога.В ведомстве добавили, что в результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, имеются пострадавшие среди мирных жителей.По данным Минздрава, сообщает РИА Новости, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы.Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея: разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Кроме того, выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома.
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киев, украина, россия, таганрог, министерство обороны рф
киев, украина, россия, таганрог, министерство обороны рф
Киев совершил террористическую атаку ракетой по Таганрогу
17:47 28.07.2023 (обновлено: 18:23 28.07.2023)
Число пострадавших при взрыве возле кафе в Таганроге, по уточненным данным, увеличилось до 12.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Киев совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога в Ростовской области, сообщили в Минобороны России.
Российские средства ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали в центре Таганрога.
"Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога", – сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что в результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, имеются пострадавшие среди мирных жителей.
По данным Минздрава, сообщает РИА Новости, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы.
Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея: разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Кроме того, выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома.