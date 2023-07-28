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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/kiev-sovershil-terroristicheskuyu-ataku-raketoy-po-taganrogu-1047186685.html
Киев совершил террористическую атаку ракетой по Таганрогу
Киев совершил террористическую атаку ракетой по Таганрогу
Число пострадавших при взрыве возле кафе в Таганроге, по уточненным данным, увеличилось до 12. 28.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-28T17:47+0300
2023-07-28T18:23+0300
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Киев совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога в Ростовской области, сообщили в Минобороны России.Российские средства ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали в центре Таганрога.В ведомстве добавили, что в результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, имеются пострадавшие среди мирных жителей.По данным Минздрава, сообщает РИА Новости, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы.Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея: разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Кроме того, выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома.
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киев, украина, россия, таганрог, министерство обороны рф
киев, украина, россия, таганрог, министерство обороны рф

Киев совершил террористическую атаку ракетой по Таганрогу

17:47 28.07.2023 (обновлено: 18:23 28.07.2023)
© Sputnik / Пресс-служба губернатора Ростовской области / Перейти в фотобанкВ центре Таганрога произошел взрыв
В центре Таганрога произошел взрыв - Sputnik Абхазия, 1920, 28.07.2023
© Sputnik / Пресс-служба губернатора Ростовской области
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Число пострадавших при взрыве возле кафе в Таганроге, по уточненным данным, увеличилось до 12.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Киев совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога в Ростовской области, сообщили в Минобороны России.
Российские средства ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали в центре Таганрога.

"Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога", – сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что в результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, имеются пострадавшие среди мирных жителей.
По данным Минздрава, сообщает РИА Новости, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы.
Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея: разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Кроме того, выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома.
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