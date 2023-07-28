https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/kiev-sovershil-terroristicheskuyu-ataku-raketoy-po-taganrogu-1047186685.html

Киев совершил террористическую атаку ракетой по Таганрогу

Киев совершил террористическую атаку ракетой по Таганрогу

Число пострадавших при взрыве возле кафе в Таганроге, по уточненным данным, увеличилось до 12. 28.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-28T17:47+0300

2023-07-28T17:47+0300

2023-07-28T18:23+0300

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Киев совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога в Ростовской области, сообщили в Минобороны России.Российские средства ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали в центре Таганрога.В ведомстве добавили, что в результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, имеются пострадавшие среди мирных жителей.По данным Минздрава, сообщает РИА Новости, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы.Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея: разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Кроме того, выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома.

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Sputnik Абхазия

киев, украина, россия, таганрог, министерство обороны рф