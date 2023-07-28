https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/martsinkevich-rasskazal-pri-kakikh-usloviyakh-vozmozhen-polnyy-otkaz-ot-dollara-1047171571.html
Марцинкевич рассказал, при каких условиях возможен полный отказ от доллара
Марцинкевич рассказал, при каких условиях возможен полный отказ от доллара
Финансовая банковская система и система международной биржевой торговли, базирующиеся на использовании доллара, стали основным способом ведения экономической... 28.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-28T12:00+0300
2023-07-28T12:00+0300
2023-07-28T12:24+0300
радио
подкасты
доллары
рубль
валюта
сша
россия
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1c/1047171405_0:0:1189:670_1920x0_80_0_0_d68e20727f96886676265e62a0479617.png
Марцинкевич рассказал, при каких условиях возможен полный отказ от доллара
Марцинкевич рассказал, при каких условиях возможен полный отказ от доллара
Вне зависимости от войны против России доля доллара в международной торговле за последнее десятилетие снизилась до 50%, однако настоящим успехом это назвать пока нельзя, отметил эксперт в программе на youtube-канале "Точка сборки"."Даже взаимная торговля в национальных валютах осуществляется либо через кросс-курсы валют рубль-доллар-юань или юань-доллар-рубль, хотя такой подход значительно снижает риски при использовании доллара. Стоимость товаров, экспортируемых из России и импортируемых в Россию, вне зависимости от того, о какой стране идет речь, базируется на биржевой стоимости товаров, определяемых на биржевых торгах, которые осуществляются в долларах, на биржах принадлежащих США или зарегистрированных в их юрисдикции", ― рассуждает Марцинкевич.По мнению эксперта, суверенитет российской экономики будет полностью реализован при соблюдении нескольких условий – российские товары должны продаваться на российских биржах, по котировкам, рассчитанным российскими рейтинговыми агентствами, и, разумеется, за российские рубли. Но добиться такого положения дел одномоментно невозможно, считает эксперт.В случае, если развитие биржевой торговли России и Китая будут синхронизированы, снижение доллара США в мировой торговле пойдет значительно более интенсивно, полагает Марцинкевич."В связи с исчезновением для России европейского рынка сбыта предстоит работать на других рынках, платежеспособность которых существенно ниже в сравнении с Европой и Штатами… Очевидно, что частный сектор справиться с полномасштабной работой в таком режиме не способен, не предназначен для нее, и активность государства в данном случае становится необходимостью", ― отметил Марцинкевич.
сша
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1c/1047171405_132:0:1189:793_1920x0_80_0_0_f4fdafb88bed88a737f732ba689df2cc.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, доллары, рубль, валюта, сша, россия, финансы, аудио
подкасты, доллары, рубль, валюта, сша, россия, финансы, аудио
Марцинкевич рассказал, при каких условиях возможен полный отказ от доллара
12:00 28.07.2023 (обновлено: 12:24 28.07.2023)
Финансовая банковская система и система международной биржевой торговли, базирующиеся на использовании доллара, стали основным способом ведения экономической войны Запада против России, отметил главный редактор издания "Геоэнергетика ИНФО" Борис Марцинкевич.
Вне зависимости от войны против России доля доллара в международной торговле за последнее десятилетие снизилась до 50%, однако настоящим успехом это назвать пока нельзя, отметил эксперт в программе на youtube-канале "Точка сборки".
"Даже взаимная торговля в национальных валютах осуществляется либо через кросс-курсы валют рубль-доллар-юань или юань-доллар-рубль, хотя такой подход значительно снижает риски при использовании доллара. Стоимость товаров, экспортируемых из России и импортируемых в Россию, вне зависимости от того, о какой стране идет речь, базируется на биржевой стоимости товаров, определяемых на биржевых торгах, которые осуществляются в долларах, на биржах принадлежащих США или зарегистрированных в их юрисдикции", ― рассуждает Марцинкевич.
По мнению эксперта, суверенитет российской экономики будет полностью реализован при соблюдении нескольких условий – российские товары должны продаваться на российских биржах, по котировкам, рассчитанным российскими рейтинговыми агентствами, и, разумеется, за российские рубли. Но добиться такого положения дел одномоментно невозможно, считает эксперт.
В случае, если развитие биржевой торговли России и Китая будут синхронизированы, снижение доллара США в мировой торговле пойдет значительно более интенсивно, полагает Марцинкевич.
"В связи с исчезновением для России европейского рынка сбыта предстоит работать на других рынках, платежеспособность которых существенно ниже в сравнении с Европой и Штатами… Очевидно, что частный сектор справиться с полномасштабной работой в таком режиме не способен, не предназначен для нее, и активность государства в данном случае становится необходимостью", ― отметил Марцинкевич.