https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/martsinkevich-rasskazal-pri-kakikh-usloviyakh-vozmozhen-polnyy-otkaz-ot-dollara-1047171571.html

Марцинкевич рассказал, при каких условиях возможен полный отказ от доллара

Марцинкевич рассказал, при каких условиях возможен полный отказ от доллара

Финансовая банковская система и система международной биржевой торговли, базирующиеся на использовании доллара, стали основным способом ведения экономической... 28.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-28T12:00+0300

2023-07-28T12:00+0300

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Марцинкевич рассказал, при каких условиях возможен полный отказ от доллара Марцинкевич рассказал, при каких условиях возможен полный отказ от доллара

Вне зависимости от войны против России доля доллара в международной торговле за последнее десятилетие снизилась до 50%, однако настоящим успехом это назвать пока нельзя, отметил эксперт в программе на youtube-канале "Точка сборки"."Даже взаимная торговля в национальных валютах осуществляется либо через кросс-курсы валют рубль-доллар-юань или юань-доллар-рубль, хотя такой подход значительно снижает риски при использовании доллара. Стоимость товаров, экспортируемых из России и импортируемых в Россию, вне зависимости от того, о какой стране идет речь, базируется на биржевой стоимости товаров, определяемых на биржевых торгах, которые осуществляются в долларах, на биржах принадлежащих США или зарегистрированных в их юрисдикции", ― рассуждает Марцинкевич.По мнению эксперта, суверенитет российской экономики будет полностью реализован при соблюдении нескольких условий – российские товары должны продаваться на российских биржах, по котировкам, рассчитанным российскими рейтинговыми агентствами, и, разумеется, за российские рубли. Но добиться такого положения дел одномоментно невозможно, считает эксперт.В случае, если развитие биржевой торговли России и Китая будут синхронизированы, снижение доллара США в мировой торговле пойдет значительно более интенсивно, полагает Марцинкевич."В связи с исчезновением для России европейского рынка сбыта предстоит работать на других рынках, платежеспособность которых существенно ниже в сравнении с Европой и Штатами… Очевидно, что частный сектор справиться с полномасштабной работой в таком режиме не способен, не предназначен для нее, и активность государства в данном случае становится необходимостью", ― отметил Марцинкевич.

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