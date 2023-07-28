https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/nagruzka-na-avtomobilnyy-punkt-propuska-adler-prevyshaet-vozmozhnosti-pochti-v-sem-raz-1047173662.html
Нагрузка на автомобильный пункт пропуска "Адлер" превышает возможности почти в семь раз
Нагрузка на автомобильный пункт пропуска "Адлер" превышает возможности почти в семь раз
Более 10 тысяч машин ежедневно проходят контроль на таможенном посту "Адлер" 28.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-28T12:35+0300
2023-07-28T12:35+0300
2023-07-28T13:23+0300
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Нагрузка на автомобильный пункт пропуска "Адлер" в курортный сезон превышает его возможности почти в семь раз, сообщает служба по Сочи Краснодарской таможни. В сутки российско-абхазскую границу пересекают более 11 тысяч машин и 60 тысяч человек в обоих направлениях. В обе стороны действуют 27 полос движения, в том числе дополнительная полоса движения для экскурсионных автобусов.С 1 мая через границу проследовали около 4 млн физлиц и 700 тысяч транспортных средств, в том числе 27 тыс экскурсионных автобусов. С увеличением транспортного и пассажиропотока растет и количество нарушений таможенного законодательства.Всего с начала 2023 года российско-абхазскую границу пересекли 6,5 млн физических лиц и 1,4 млн автотранспорта.
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государственная граница, абхазия, кпп "псоу", россия, таможня
государственная граница, абхазия, кпп "псоу", россия, таможня
Нагрузка на автомобильный пункт пропуска "Адлер" превышает возможности почти в семь раз
12:35 28.07.2023 (обновлено: 13:23 28.07.2023)
Более 10 тысяч машин ежедневно проходят контроль на таможенном посту "Адлер"
СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Нагрузка на автомобильный пункт пропуска "Адлер" в курортный сезон превышает его возможности почти в семь раз, сообщает служба по Сочи Краснодарской таможни.
В сутки российско-абхазскую границу пересекают более 11 тысяч машин и 60 тысяч человек в обоих направлениях. В обе стороны действуют 27 полос движения, в том числе дополнительная полоса движения для экскурсионных автобусов.
С 1 мая через границу проследовали около 4 млн физлиц и 700 тысяч транспортных средств, в том числе 27 тыс экскурсионных автобусов.
С увеличением транспортного и пассажиропотока растет и количество нарушений таможенного законодательства.
"Большая часть всех нарушений связана с недекларированием и недостоверным декларированием товаров, несоблюдением запретов и ограничений, сокрытием товаров от таможенного контроля, нарушением срока временного ввоза транспортных средств, – рассказал начальник таможенного поста МАПП "Адлер" Алексей Быков.
Всего с начала 2023 года российско-абхазскую границу пересекли 6,5 млн физических лиц и 1,4 млн автотранспорта.