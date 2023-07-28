https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/nagruzka-na-avtomobilnyy-punkt-propuska-adler-prevyshaet-vozmozhnosti-pochti-v-sem-raz-1047173662.html

Нагрузка на автомобильный пункт пропуска "Адлер" превышает возможности почти в семь раз

Нагрузка на автомобильный пункт пропуска "Адлер" превышает возможности почти в семь раз

Более 10 тысяч машин ежедневно проходят контроль на таможенном посту "Адлер" 28.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-28T12:35+0300

2023-07-28T12:35+0300

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в абхазии

государственная граница

абхазия

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россия

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Нагрузка на автомобильный пункт пропуска "Адлер" в курортный сезон превышает его возможности почти в семь раз, сообщает служба по Сочи Краснодарской таможни. В сутки российско-абхазскую границу пересекают более 11 тысяч машин и 60 тысяч человек в обоих направлениях. В обе стороны действуют 27 полос движения, в том числе дополнительная полоса движения для экскурсионных автобусов.С 1 мая через границу проследовали около 4 млн физлиц и 700 тысяч транспортных средств, в том числе 27 тыс экскурсионных автобусов. С увеличением транспортного и пассажиропотока растет и количество нарушений таможенного законодательства.Всего с начала 2023 года российско-абхазскую границу пересекли 6,5 млн физических лиц и 1,4 млн автотранспорта.

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государственная граница, абхазия, кпп "псоу", россия, таможня