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Останки советского летчика, погибшего под Кенигсбергом, передали родным в Абхазию

Останки советского летчика, погибшего под Кенигсбергом, передали родным в Абхазию

Сумбат Кочконян погиб в годы Великой Отечественной войны в составе экипажа самолета ИЛ-2. 28.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-28T20:40+0300

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Останки советского летчика Сумбата Кочконяна, погибшего под Кенигсбергом 29 января 1945 года, передали родным в Абхазию.Кочконян ушел на фронт в начале Великой Отечественной войны из села Багрыпста Гагрского района. Он пропал без вести под Калининградом незадолго до победы. Останки воина удалось найти благодаря поисковому отряду "Совесть". "На публикации откликнулись земляки летчика по Гагрскому району Абхазии Георгий Кочконян и Артур Хачатурян, оказавшийся соседом родным погибшего Сумбата в его поселке. Усилиями обоих был установлен контакт с родным племянником летчика Сумбатом Кочконяном из города Сочи, которого при рождении назвали в честь дяди, пропавшего без вести на фронте, — рассказал порталу "Новый Калининград" руководитель отряда Руслан Хисамов. Перезахоронение Кочконяна организовала Армянская община Абхазии. Его похоронили рядом с матерью и отцом. В Великой Отечественной войне приняли участие около 55 тысяч жителей Абхазии.

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