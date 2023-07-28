https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/ostanki-sovetskogo-letchika-pogibshego-pod-kenigsbergom-peredali-rodnym-v-abkhaziyu-1047190453.html
Останки советского летчика, погибшего под Кенигсбергом, передали родным в Абхазию
Останки советского летчика, погибшего под Кенигсбергом, передали родным в Абхазию
Сумбат Кочконян погиб в годы Великой Отечественной войны в составе экипажа самолета ИЛ-2. 28.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-28T20:40+0300
2023-07-28T20:40+0300
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Останки советского летчика Сумбата Кочконяна, погибшего под Кенигсбергом 29 января 1945 года, передали родным в Абхазию.Кочконян ушел на фронт в начале Великой Отечественной войны из села Багрыпста Гагрского района. Он пропал без вести под Калининградом незадолго до победы. Останки воина удалось найти благодаря поисковому отряду "Совесть". "На публикации откликнулись земляки летчика по Гагрскому району Абхазии Георгий Кочконян и Артур Хачатурян, оказавшийся соседом родным погибшего Сумбата в его поселке. Усилиями обоих был установлен контакт с родным племянником летчика Сумбатом Кочконяном из города Сочи, которого при рождении назвали в честь дяди, пропавшего без вести на фронте, — рассказал порталу "Новый Калининград" руководитель отряда Руслан Хисамов. Перезахоронение Кочконяна организовала Армянская община Абхазии. Его похоронили рядом с матерью и отцом. В Великой Отечественной войне приняли участие около 55 тысяч жителей Абхазии.
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абхазия, история, вов, гагрский район, армянская община абхазии
абхазия, история, вов, гагрский район, армянская община абхазии
Останки советского летчика, погибшего под Кенигсбергом, передали родным в Абхазию
Сумбат Кочконян погиб в годы Великой Отечественной войны в составе экипажа самолета ИЛ-2.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Останки советского летчика Сумбата Кочконяна, погибшего под Кенигсбергом 29 января 1945 года, передали родным в Абхазию.
Кочконян ушел на фронт в начале Великой Отечественной войны из села Багрыпста Гагрского района. Он пропал без вести под Калининградом незадолго до победы.
Самолет ИЛ-2, в экипаже которого был Кочконян, в 1945 году рухнул на вражеские позиции и при столкновении с землей взорвался на собственных авиабомбах. Летчики Сумбат Кочконян и Петр Неумоин считались пропавшими без вести.
Останки воина удалось найти благодаря поисковому отряду "Совесть".
"На публикации откликнулись земляки летчика по Гагрскому району Абхазии Георгий Кочконян и Артур Хачатурян, оказавшийся соседом родным погибшего Сумбата в его поселке. Усилиями обоих был установлен контакт с родным племянником летчика Сумбатом Кочконяном из города Сочи, которого при рождении назвали в честь дяди, пропавшего без вести на фронте, — рассказал порталу "Новый Калининград" руководитель отряда Руслан Хисамов.
Перезахоронение Кочконяна организовала Армянская община Абхазии. Его похоронили рядом с матерью и отцом.
В Великой Отечественной войне приняли участие около 55 тысяч жителей Абхазии.