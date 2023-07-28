https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/plan-po-sboru-nalogov-v-abkhazii-za-polgoda-2023-goda-perevypolnen-na-29-1047184844.html

План по сбору налогов в Абхазии за полгода 2023-го перевыполнен на 29%

План по сбору налогов в Абхазии за полгода 2023-го перевыполнен на 29%

В Министерстве по налогам и сборам Абхазии состоялось расширенное заседание по подведению итогов поступления налогов и платежей в государственный бюджет за... 28.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-28T16:25+0300

2023-07-28T16:25+0300

2023-07-28T18:48+0300

в абхазии

налоги

абхазия

экономика

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. План по сбору налогов в Абхазии за полгода 2023-го перевыполнен на 29% и составляет 1,8 млрд руб, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. Динамика фактических поступлений налоговых платежей за первое полугодие в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года составила 123%.Плановые показатели выполнили все районы, кроме Очамчырского. Плановые показатели по видам платежей выполнены:Поступления по денежным взысканиям за нарушения налогового законодательства составили 33,1 млн руб, административный штраф – 251,3 млн руб и штраф за нарушение порядка обращения с денежной наличностью – 312,5 млн руб.Министерство по налогам и сборам заслуживает высокой оценки по результатам полугодия, сказал на совещании руководитель Администрации президента Джансух Нанба.Количество объектов налогообложения – 20753, в сравнении с прошлым годом увеличение составило на 2768 объектов.МНС провело 314 документальных проверок, по результатам которых доначисление за нарушение налогового законодательства составило 98,8 млн руб, в том числе налогов – 58,3 млн руб, штрафных санкций – 40,4 млн руб.На учете стоит 5378 юридических лиц, прошедших перерегистрацию.Первый вице-премьер, министр финансов Владимир Делба подчеркнул, что результаты очень достойные, появилось доверие налогоплательщиков, люди стали больше доверять системе государства.

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