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План по сбору налогов в Абхазии за полгода 2023-го перевыполнен на 29%
План по сбору налогов в Абхазии за полгода 2023-го перевыполнен на 29%
В Министерстве по налогам и сборам Абхазии состоялось расширенное заседание по подведению итогов поступления налогов и платежей в государственный бюджет за... 28.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-28T16:25+0300
2023-07-28T16:25+0300
2023-07-28T18:48+0300
в абхазии
налоги
абхазия
экономика
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. План по сбору налогов в Абхазии за полгода 2023-го перевыполнен на 29% и составляет 1,8 млрд руб, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. Динамика фактических поступлений налоговых платежей за первое полугодие в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года составила 123%.Плановые показатели выполнили все районы, кроме Очамчырского. Плановые показатели по видам платежей выполнены:Поступления по денежным взысканиям за нарушения налогового законодательства составили 33,1 млн руб, административный штраф – 251,3 млн руб и штраф за нарушение порядка обращения с денежной наличностью – 312,5 млн руб.Министерство по налогам и сборам заслуживает высокой оценки по результатам полугодия, сказал на совещании руководитель Администрации президента Джансух Нанба.Количество объектов налогообложения – 20753, в сравнении с прошлым годом увеличение составило на 2768 объектов.МНС провело 314 документальных проверок, по результатам которых доначисление за нарушение налогового законодательства составило 98,8 млн руб, в том числе налогов – 58,3 млн руб, штрафных санкций – 40,4 млн руб.На учете стоит 5378 юридических лиц, прошедших перерегистрацию.Первый вице-премьер, министр финансов Владимир Делба подчеркнул, что результаты очень достойные, появилось доверие налогоплательщиков, люди стали больше доверять системе государства.
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налоги, абхазия, экономика
налоги, абхазия, экономика
План по сбору налогов в Абхазии за полгода 2023-го перевыполнен на 29%
16:25 28.07.2023 (обновлено: 18:48 28.07.2023)
В Министерстве по налогам и сборам Абхазии состоялось расширенное заседание по подведению итогов поступления налогов и платежей в государственный бюджет за первое полугодие 2023 года.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik. План по сбору налогов в Абхазии за полгода 2023-го перевыполнен на 29% и составляет 1,8 млрд руб, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.
План сборов за полгода – 1,4 млрд руб, перевыполнение составило 430 млн руб.
Динамика фактических поступлений налоговых платежей за первое полугодие в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года составила 123%.
Плановые показатели выполнили все районы, кроме Очамчырского.
Плановые показатели по видам платежей выполнены:
налог на прибыль – на 126%,
подоходный налог – на 135%,
по земельному налогу – на 136%,
налог на имущество – на 140%,
госпошлина за выдачу свидетельства о присвоении ИНН - на 140%,
плата за выдачу акцизных марок - на 84%,
Поступления по денежным взысканиям за нарушения налогового законодательства составили 33,1 млн руб, административный штраф – 251,3 млн руб и штраф за нарушение порядка обращения с денежной наличностью – 312,5 млн руб.
Министерство по налогам и сборам заслуживает высокой оценки по результатам полугодия, сказал на совещании руководитель Администрации президента Джансух Нанба.
По состоянию на 1 июля на налоговом учете состоит 14859 индивидуальных предпринимателей, от них в бюджет поступило 319,2 млн руб, за аналогичный период 2022 года состояло на учете 13479.
Количество объектов налогообложения – 20753, в сравнении с прошлым годом увеличение составило на 2768 объектов.
МНС провело 314 документальных проверок, по результатам которых доначисление за нарушение налогового законодательства составило 98,8 млн руб, в том числе налогов – 58,3 млн руб, штрафных санкций – 40,4 млн руб.
На учете стоит 5378 юридических лиц, прошедших перерегистрацию.
Первый вице-премьер, министр финансов Владимир Делба подчеркнул, что результаты очень достойные, появилось доверие налогоплательщиков, люди стали больше доверять системе государства.