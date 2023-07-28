https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/plyazhi-v-sochi-zakryli-iz-za-nepogody-1047174085.html

Пляжи в Сочи закрыли из-за непогоды

Пляжи в Сочи закрыли из-за непогоды

В четверг ГУМЧС России по Краснодарскому краю предупреждало о ливнях в Сочи, ветре с порывами до 25 метров в секунду. 28.07.2023, Sputnik Абхазия

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сочи

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Сочинские пляжи, расположенные вдоль центральной набережной "Маяк", закрыты для купания из-за непогоды, сообщает РИА Новости. Работа кантатных дорог курорта "Красная Поляна" в Сочи также приостановлена из-за непогоды.Из-за ветра утром 28 июля экипажи 13 рейсов, направлявшихся в Сочи, приняли решение уйти на запасной аэродром Минеральных вод.Из-за непогоды в аэропорту Сочи действует оперативный штаб.

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