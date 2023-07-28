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Пляжи в Сочи закрыли из-за непогоды
Пляжи в Сочи закрыли из-за непогоды
В четверг ГУМЧС России по Краснодарскому краю предупреждало о ливнях в Сочи, ветре с порывами до 25 метров в секунду. 28.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-28T13:10+0300
2023-07-28T13:10+0300
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сочи
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Сочинские пляжи, расположенные вдоль центральной набережной "Маяк", закрыты для купания из-за непогоды, сообщает РИА Новости. Работа кантатных дорог курорта "Красная Поляна" в Сочи также приостановлена из-за непогоды.Из-за ветра утром 28 июля экипажи 13 рейсов, направлявшихся в Сочи, приняли решение уйти на запасной аэродром Минеральных вод.Из-за непогоды в аэропорту Сочи действует оперативный штаб.
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сочи, аэропорт сочи, непогода, россия
сочи, аэропорт сочи, непогода, россия
Пляжи в Сочи закрыли из-за непогоды
13:10 28.07.2023 (обновлено: 14:18 28.07.2023)
В четверг ГУМЧС России по Краснодарскому краю предупреждало о ливнях в Сочи, ветре с порывами до 25 метров в секунду.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Сочинские пляжи, расположенные вдоль центральной набережной "Маяк", закрыты для купания из-за непогоды, сообщает РИА Новости.
В Сочи объявлено штормовое предупреждение на 28 и 29 июля. Синоптики не исключают выход рек из берегов во время непогоды, смерчи над морем и оползни.
Работа кантатных дорог курорта "Красная Поляна" в Сочи также приостановлена из-за непогоды.
Из-за ветра утром 28 июля экипажи 13 рейсов, направлявшихся в Сочи, приняли решение уйти на запасной аэродром Минеральных вод.
Из-за непогоды в аэропорту Сочи действует оперативный штаб.