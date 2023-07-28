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Победный заплыв: турнир по плаванию в Абхазии
Победный заплыв: турнир по плаванию в Абхазии
Открытый Республиканский турнир по плаванию, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 года, прошел в Сухумском олимпийском... 28.07.2023, Sputnik Абхазия
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Республиканский турнир по плаванию, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, организован Государственным комитетом по делам молодежи и спорта.В соревнованиях приняли участие 60 детей от 6 до 16 лет. В соответствие с возрастом и уровнем подготовки они проплыли 50, 100 и 200 метров вольным стилем, брассом и на спине.Турнир по плаванию в Абхазии впервые за 30 лет после окончания Отечественной войны проходит в бассейне, ранее соревнования проводились в море. Сухумский олимпийский бассейн, который пострадал во время войны, был вновь запущен в 2022 году.Первые места заняли: Второе место: Третьи места заняли:
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мультимедиа, абхазия, фото , фото
мультимедиа, абхазия, фото , фото

Победный заплыв: турнир по плаванию в Абхазии

16:45 28.07.2023 (обновлено: 19:30 28.07.2023)
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Открытый Республиканский турнир по плаванию, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 года, прошел в Сухумском олимпийском бассейне в пятницу, 28 июля.
Республиканский турнир по плаванию, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, организован Государственным комитетом по делам молодежи и спорта.
В соревнованиях приняли участие 60 детей от 6 до 16 лет. В соответствие с возрастом и уровнем подготовки они проплыли 50, 100 и 200 метров вольным стилем, брассом и на спине.
Турнир по плаванию в Абхазии впервые за 30 лет после окончания Отечественной войны проходит в бассейне, ранее соревнования проводились в море. Сухумский олимпийский бассейн, который пострадал во время войны, был вновь запущен в 2022 году.
Первые места заняли:
Святогор Евдокимов;
Александр Кравец;
Тихон Макушин;
Дарья Шалина;
Александра Козлова;
Софья Жиба;
Никита Головятенко;
Мария Макушина;
Дарья Козлова;
Амина Авидзба;
Нарсоу Ладария.
Второе место:
Александр Кравец;
Дарья Козлова;
Даниил Таркил;
Нарсоу Ладария;
Мария Макушина;
Ирена Бебия;
Уахсит Гожба;
Николь Авидзба;
Темур Габуния;
Даниил Егупов;
Марианна Миносян;
Дарья Шалина;
Руслан Габуния;
Владислава Задорожная;
Камилла Квирнадзе.
Третьи места заняли:
Никита Головятенко;
Камилла Квирнадзе;
Дамир Титов;
Иван Шалин;
Изабелла Иванова;
Наала Пилия;
Даниил Егупов;
Даниэла Каликовская;
Мира Кишмария;
Драгомир Журавлев;
Нестор Жиба;
Мира Кишмария;
Амра Джопуа;
Юрий Степанов;
Даниэла Кашковская.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ко Дню Победы и Независимости в Сухуме прошел Республиканский турнир по плаванию.

Ко Дню Победы и Независимости в Сухуме прошел Республиканский турнир по плаванию. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ко Дню Победы и Независимости в Сухуме прошел Республиканский турнир по плаванию.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые после Отечественной войны турнир состоялся в бассейне, последние 30 лет соревнования по плаванию приходилось проводить в море.

Впервые после Отечественной войны турнир состоялся в бассейне, последние 30 лет соревнования по плаванию приходилось проводить в море. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые после Отечественной войны турнир состоялся в бассейне, последние 30 лет соревнования по плаванию приходилось проводить в море.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В турнире приняли участие 60 человек, в основном это спортсмены из Сухума.

В турнире приняли участие 60 человек, в основном это спортсмены из Сухума. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В турнире приняли участие 60 человек, в основном это спортсмены из Сухума.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Самым маленьким пловцам было шесть лет, самым взрослым – 16.

Самым маленьким пловцам было шесть лет, самым взрослым – 16. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Самым маленьким пловцам было шесть лет, самым взрослым – 16.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В соответствие с возрастом и уровнем подготовки они проплыли 50, 100 и 200 метров.

В соответствие с возрастом и уровнем подготовки они проплыли 50, 100 и 200 метров. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В соответствие с возрастом и уровнем подготовки они проплыли 50, 100 и 200 метров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники соревновались за победу в вольном стиле, брассом и на спине.

Участники соревновались за победу в вольном стиле, брассом и на спине. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники соревновались за победу в вольном стиле, брассом и на спине.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Соревнования прошли в Сухумском олимпийском бассейне.

Соревнования прошли в Сухумском олимпийском бассейне. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Соревнования прошли в Сухумском олимпийском бассейне.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве, но сильно пострадал в годы Отечественной войны.

Он был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве, но сильно пострадал в годы Отечественной войны. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве, но сильно пострадал в годы Отечественной войны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

С тех пор открыть восстановить работу объекта не удавалось до 2022 года.

С тех пор открыть восстановить работу объекта не удавалось до 2022 года. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

С тех пор открыть восстановить работу объекта не удавалось до 2022 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сейчас чаша бассейна отреставрирована, предусмотрены фильтры, проведены необходимые коммуникации.

Сейчас чаша бассейна отреставрирована, предусмотрены фильтры, проведены необходимые коммуникации. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сейчас чаша бассейна отреставрирована, предусмотрены фильтры, проведены необходимые коммуникации.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пока что бассейн работает только в летнее время, вода нагревается от солнца, но в планах запустить объект и зимой.

Пока что бассейн работает только в летнее время, вода нагревается от солнца, но в планах запустить объект и зимой. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пока что бассейн работает только в летнее время, вода нагревается от солнца, но в планах запустить объект и зимой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Соревнования по плаванию для детей были организованы Государственным комитетом по делам молодежи и спорта.

Соревнования по плаванию для детей были организованы Государственным комитетом по делам молодежи и спорта. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Соревнования по плаванию для детей были организованы Государственным комитетом по делам молодежи и спорта.

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