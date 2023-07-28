Победный заплыв: турнир по плаванию в Абхазии

Республиканский турнир по плаванию, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, организован Государственным комитетом по делам молодежи и спорта.В соревнованиях приняли участие 60 детей от 6 до 16 лет. В соответствие с возрастом и уровнем подготовки они проплыли 50, 100 и 200 метров вольным стилем, брассом и на спине.Турнир по плаванию в Абхазии впервые за 30 лет после окончания Отечественной войны проходит в бассейне, ранее соревнования проводились в море. Сухумский олимпийский бассейн, который пострадал во время войны, был вновь запущен в 2022 году.Первые места заняли: Второе место: Третьи места заняли:
Открытый Республиканский турнир по плаванию, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 года, прошел в Сухумском олимпийском бассейне в пятницу, 28 июля.
Республиканский турнир по плаванию, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, организован Государственным комитетом по делам молодежи и спорта.
В соревнованиях приняли участие 60 детей от 6 до 16 лет. В соответствие с возрастом и уровнем подготовки они проплыли 50, 100 и 200 метров вольным стилем, брассом и на спине.
Турнир по плаванию в Абхазии впервые за 30 лет после окончания Отечественной войны проходит в бассейне, ранее соревнования проводились в море. Сухумский олимпийский бассейн, который пострадал во время войны, был вновь запущен в 2022 году.