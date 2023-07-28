https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/podpornye-steny-zheleznodorozhnogo-mosta-vosstanovyat-v-sele-primorskoe-1047156232.html

Подпорные стены железнодорожного моста восстановят в селе Приморское

Подпорные стены железнодорожного моста восстановят в селе Приморское

На восстановление четырех подпорных стен железнодорожного моста в селе Приморское из бюджета АЖД выделено около 11 миллионов рублей. 28.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-28T09:35+0300

2023-07-28T09:35+0300

2023-07-28T11:03+0300

гудаутский район

в абхазии

абхазская железная дорога

абхазия

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СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Четыре подпорные стены железнодорожного моста восстановят в селе Приморское Гудаутского района, сообщил Sputnik замгендиректора АЖД по строительству Амиран Лагвилава.Он объяснил, что железнодорожный мост расположен на 72-м километре пути. За последние годы его подпорные стены деформировались мощными потоками воды во время ливней, что привело к полному и частичному разрушению.В восстановлении подпорных стен моста задействованы экскаватор, железнодорожная платформа, автокран, бетононасос и десять специалистов Абхазской железной дороги.Лагвилава отметил, что работы планируют завершить к 20 августа. Уже залиты армированные фундаменты двух стен длиной 20 метров."Мы контролируем ситуацию и пускаем поезда, пока ведутся работы. Составы, проезжая этот участок, сбавляют скорость и медленно его проезжают. Никакого движения грунта мы не наблюдаем", – подчеркнул он.По словам Лагвилава, в селе Приморское есть еще два проблемных участка на пути следования поездов, которые также предстоит решить.

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гудаутский район, абхазская железная дорога, абхазия