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Подпорные стены железнодорожного моста восстановят в селе Приморское
Подпорные стены железнодорожного моста восстановят в селе Приморское
На восстановление четырех подпорных стен железнодорожного моста в селе Приморское из бюджета АЖД выделено около 11 миллионов рублей. 28.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-28T09:35+0300
2023-07-28T09:35+0300
2023-07-28T11:03+0300
гудаутский район
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Четыре подпорные стены железнодорожного моста восстановят в селе Приморское Гудаутского района, сообщил Sputnik замгендиректора АЖД по строительству Амиран Лагвилава.Он объяснил, что железнодорожный мост расположен на 72-м километре пути. За последние годы его подпорные стены деформировались мощными потоками воды во время ливней, что привело к полному и частичному разрушению.В восстановлении подпорных стен моста задействованы экскаватор, железнодорожная платформа, автокран, бетононасос и десять специалистов Абхазской железной дороги.Лагвилава отметил, что работы планируют завершить к 20 августа. Уже залиты армированные фундаменты двух стен длиной 20 метров."Мы контролируем ситуацию и пускаем поезда, пока ведутся работы. Составы, проезжая этот участок, сбавляют скорость и медленно его проезжают. Никакого движения грунта мы не наблюдаем", – подчеркнул он.По словам Лагвилава, в селе Приморское есть еще два проблемных участка на пути следования поездов, которые также предстоит решить.
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гудаутский район, абхазская железная дорога, абхазия
гудаутский район, абхазская железная дорога, абхазия
Подпорные стены железнодорожного моста восстановят в селе Приморское
09:35 28.07.2023 (обновлено: 11:03 28.07.2023)
На восстановление четырех подпорных стен железнодорожного моста в селе Приморское из бюджета АЖД выделено около 11 миллионов рублей.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Четыре подпорные стены железнодорожного моста восстановят в селе Приморское Гудаутского района, сообщил Sputnik замгендиректора АЖД по строительству Амиран Лагвилава.
Он объяснил, что железнодорожный мост расположен на 72-м километре пути. За последние годы его подпорные стены деформировались мощными потоками воды во время ливней, что привело к полному и частичному разрушению.
"Две стены со стороны моря разломало водой, а две задние стены моста полностью разрушились. Сейчас мы заново их строим. Сметная стоимость работ около 11 миллионов рублей из собственных средств АЖД", – уточнил он.
В восстановлении подпорных стен моста задействованы экскаватор, железнодорожная платформа, автокран, бетононасос и десять специалистов Абхазской железной дороги.
Лагвилава отметил, что работы планируют завершить к 20 августа. Уже залиты армированные фундаменты двух стен длиной 20 метров.
"Мы контролируем ситуацию и пускаем поезда, пока ведутся работы. Составы, проезжая этот участок, сбавляют скорость и медленно его проезжают. Никакого движения грунта мы не наблюдаем", – подчеркнул он.
По словам Лагвилава, в селе Приморское есть еще два проблемных участка на пути следования поездов, которые также предстоит решить.