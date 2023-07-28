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Ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога

Ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога

СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога, погибших нет, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. 28.07.2023, Sputnik Абхазия

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россия

происшествия

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога, погибших нет, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев."В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад" взорвалась, предположительно, ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информация об ущербе уточняется. Буду информировать", – написал Голубев в своем телеграм-канале.Позже Голубев уточнил, что за медпомощью после ЧП в Таганроге обратились 15 человек, у всех легкие травмы от осколков.

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