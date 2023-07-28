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Республиканский турнир по плаванию к юбилею Дня Победы и Независимости прошел в Абхазии

Республиканский турнир по плаванию к юбилею Дня Победы и Независимости прошел в Абхазии

Республиканский турнир по плаванию, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, организован Государственным комитетом по делам молодежи и... 28.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-28T11:25+0300

2023-07-28T11:25+0300

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытый Республиканский турнир по плаванию, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 года, прошел в Сухумском олимпийском бассейне в пятницу, 28 июля.В соревнованиях приняли участие 60 детей от 6 до 16 лет. В соответствии с возрастом и уровнем подготовки они проплыли 50, 100 и 200 метров вольным стилем, брассом и на спине.Она отметила, что в планах и далее проводить в бассейне более масштабные соревнования с привлечением спортсменов из всех районов Абхазии.Результаты турнира пока что не объявлены.Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить его не удавалось.В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастрой".За это время фирме поэтапно удалось демонтировать старый комплекс, провести дренажные трубы, вывести трубы в помещение, где будут расположены насосы и фильтры и отреставрировать чашу бассейна.Глубина бассейна составляет 2,25 метра, ширина – 20 метров, а длина – 50 метров. Он вмещает до 120 человек.

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