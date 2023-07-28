https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/respublikanskiy-turnir-po-plavaniyu-k-yubileyu-dnya-pobedy-i-nezavisimosti-proshel-v-abkhazii-1047173060.html
Республиканский турнир по плаванию к юбилею Дня Победы и Независимости прошел в Абхазии
Республиканский турнир по плаванию к юбилею Дня Победы и Независимости прошел в Абхазии
Республиканский турнир по плаванию, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, организован Государственным комитетом по делам молодежи и... 28.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-28T11:25+0300
2023-07-28T11:25+0300
2023-07-28T12:03+0300
в абхазии
бассейны
спорт
спортивная абхазия
абхазия
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1c/1047168139_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_01d6fbed81b19f59a65553e5d02f92c8.jpg
СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытый Республиканский турнир по плаванию, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 года, прошел в Сухумском олимпийском бассейне в пятницу, 28 июля.В соревнованиях приняли участие 60 детей от 6 до 16 лет. В соответствии с возрастом и уровнем подготовки они проплыли 50, 100 и 200 метров вольным стилем, брассом и на спине.Она отметила, что в планах и далее проводить в бассейне более масштабные соревнования с привлечением спортсменов из всех районов Абхазии.Результаты турнира пока что не объявлены.Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить его не удавалось.В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастрой".За это время фирме поэтапно удалось демонтировать старый комплекс, провести дренажные трубы, вывести трубы в помещение, где будут расположены насосы и фильтры и отреставрировать чашу бассейна.Глубина бассейна составляет 2,25 метра, ширина – 20 метров, а длина – 50 метров. Он вмещает до 120 человек.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1c/1047168139_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a5c47b57652b7cb3c8d64454de784298.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
бассейны, спорт, спортивная абхазия, абхазия, сухум
бассейны, спорт, спортивная абхазия, абхазия, сухум
Республиканский турнир по плаванию к юбилею Дня Победы и Независимости прошел в Абхазии
11:25 28.07.2023 (обновлено: 12:03 28.07.2023)
Республиканский турнир по плаванию, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, организован Государственным комитетом по делам молодежи и спорта.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытый Республиканский турнир по плаванию, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 года, прошел в Сухумском олимпийском бассейне в пятницу, 28 июля.
В соревнованиях приняли участие 60 детей от 6 до 16 лет. В соответствии с возрастом и уровнем подготовки они проплыли 50, 100 и 200 метров вольным стилем, брассом и на спине.
"Сегодня мы впервые проводим турнир по плаванию в бассейне, ранее проводили только в море. Сегодняшний турнир я называю праздником плавания, потому что дети очень счастливы, у нас, наконец, появился свой бассейн", - сказала начальник спортивного отдела Госкомспорта Абхазии Жанна Зантария.
Она отметила, что в планах и далее проводить в бассейне более масштабные соревнования с привлечением спортсменов из всех районов Абхазии.
Результаты турнира пока что не объявлены.
Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить его не удавалось.
В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастрой".
За это время фирме поэтапно удалось демонтировать старый комплекс, провести дренажные трубы, вывести трубы в помещение, где будут расположены насосы и фильтры и отреставрировать чашу бассейна.
Глубина бассейна составляет 2,25 метра, ширина – 20 метров, а длина – 50 метров. Он вмещает до 120 человек.