https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/rezhim-novshestva-i-plany-o-situatsii-na-granitse-abkhazii-1047171721.html

Режим, новшества и планы: о ситуации на границе Абхазии

Режим, новшества и планы: о ситуации на границе Абхазии

Начальник пограничного отряда СГБ Абхазии Рустам Латипов в эфире радио Sputnik рассказал об обстановке на государственных границах республики. 28.07.2023, Sputnik Абхазия

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кпп "псоу"

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На КПП "Псоу" построили новое здание штаба погранотряда республики для улучшения условий несения службы и отдыха сотрудников пограничного отряда и таможни. Аналогичные работы запланированы на КПП "Ингур" и в аэропорту имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в Бабушере. Об этом ведущему радио Sputnik рассказал начальник погранотряда СГБ страны Рустам Латипов.Он также рассказал, как прошла инспекция президента Абхазии Аслана Бжания на КПП "Псоу" в прошлую среду, и о том, какие дал указания глава государства в контексте улучшения инфраструктуры границы, наведения общественного порядка и профилактики преступлений.По словам Латипова, абхазские и российские пограничники работают в слаженном взаимодействии и на постоянной основе ведут переговоры по различным вопросам.

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