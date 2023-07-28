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Режим, новшества и планы: о ситуации на границе Абхазии
Режим, новшества и планы: о ситуации на границе Абхазии
Начальник пограничного отряда СГБ Абхазии Рустам Латипов в эфире радио Sputnik рассказал об обстановке на государственных границах республики. 28.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-28T14:35+0300
2023-07-28T14:35+0300
2023-07-28T15:32+0300
в абхазии
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мультимедиа
абхазия
государственная граница
кпп "псоу"
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На КПП "Псоу" построили новое здание штаба погранотряда республики для улучшения условий несения службы и отдыха сотрудников пограничного отряда и таможни. Аналогичные работы запланированы на КПП "Ингур" и в аэропорту имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в Бабушере. Об этом ведущему радио Sputnik рассказал начальник погранотряда СГБ страны Рустам Латипов.Он также рассказал, как прошла инспекция президента Абхазии Аслана Бжания на КПП "Псоу" в прошлую среду, и о том, какие дал указания глава государства в контексте улучшения инфраструктуры границы, наведения общественного порядка и профилактики преступлений.По словам Латипова, абхазские и российские пограничники работают в слаженном взаимодействии и на постоянной основе ведут переговоры по различным вопросам.
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видео, мультимедиа, абхазия, государственная граница, кпп "псоу", видео
видео, мультимедиа, абхазия, государственная граница, кпп "псоу", видео
Режим, новшества и планы: о ситуации на границе Абхазии
14:35 28.07.2023 (обновлено: 15:32 28.07.2023)
Начальник пограничного отряда СГБ Абхазии Рустам Латипов в эфире радио Sputnik рассказал об обстановке на государственных границах республики.
На КПП "Псоу" построили новое здание штаба погранотряда республики для улучшения условий несения службы и отдыха сотрудников пограничного отряда и таможни. Аналогичные работы запланированы на КПП "Ингур" и в аэропорту имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в Бабушере. Об этом ведущему радио Sputnik рассказал начальник погранотряда СГБ страны Рустам Латипов.
Он также рассказал, как прошла инспекция президента Абхазии Аслана Бжания на КПП "Псоу" в прошлую среду, и о том, какие дал указания глава государства в контексте улучшения инфраструктуры границы, наведения общественного порядка и профилактики преступлений.
По словам Латипова, абхазские и российские пограничники работают в слаженном взаимодействии и на постоянной основе ведут переговоры по различным вопросам.