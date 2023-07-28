https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/sotrudniki-mchs-abkhazii-spasli-dvukh-chelovek-v-more-v-rayone-skurchi-1047189168.html

Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух человек в море в районе Скурчи

Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух человек в море в районе Скурчи

Они могли утонуть из-за сильного шторма, спасатели доставили их на берег. 28.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-28T18:55+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли двух граждан, вышедших в море в районе озера Скурча на гидроциклах. Ранее МЧС предостерегало жителей и гостей республики от купания в море из-за ухудшения погоды. Из-за сильного шторма они могли утонуть.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/mchs-abkhazii-prizvalo-zhiteley-i-gostey-strany-ne-kupatsya-v-more-iz-za-nepogody-1047180846.html

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