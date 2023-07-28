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Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух человек в море в районе Скурчи
Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух человек в море в районе Скурчи
Они могли утонуть из-за сильного шторма, спасатели доставили их на берег. 28.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-28T18:55+0300
2023-07-28T18:55+0300
2023-07-28T19:51+0300
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли двух граждан, вышедших в море в районе озера Скурча на гидроциклах. Ранее МЧС предостерегало жителей и гостей республики от купания в море из-за ухудшения погоды. Из-за сильного шторма они могли утонуть.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/mchs-abkhazii-prizvalo-zhiteley-i-gostey-strany-ne-kupatsya-v-more-iz-za-nepogody-1047180846.html
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Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух человек в море в районе Скурчи
18:55 28.07.2023 (обновлено: 19:51 28.07.2023)
Они могли утонуть из-за сильного шторма, спасатели доставили их на берег.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли двух граждан, вышедших в море в районе озера Скурча на гидроциклах.
"В морской акватории в районе озера Скурча из-за сильного шторма двоим гражданам республики, вышедшим в море на гидроциклах, потребовалась помощь", – отмечается в сообщении.
Ранее МЧС предостерегало жителей и гостей республики от купания в море из-за ухудшения погоды.
Из-за сильного шторма они могли утонуть.