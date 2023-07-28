https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/turisticheskiy-poezd-lastochka-privez-desyatitysyachnogo-passazhira-v-abkhaziyu-1047172251.html

Туристический поезд "Ласточка" привез десятитысячного пассажира в Абхазию

Туристический поезд "Ласточка" привез десятитысячного пассажира в Абхазию

СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Туристический поезд "Ласточка" привез десятитысячного пассажира в Абхазию. 28.07.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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абхазия

абхазская железная дорога

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гагра

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Туристический поезд "Ласточка" привез десятитысячного пассажира в Абхазию.По словам Виноградова, он часто путешествует на поездах "Ласточка", по маршруту Сочи-Гагра он отправился впервые. Скоростной электропоезд "Ласточка" между Сочи и Гагрой запустили с 8 июня.Ежедневно поезд будет отправляться:Время в пути составит около трех часов.

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