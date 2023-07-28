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Туристический поезд "Ласточка" привез десятитысячного пассажира в Абхазию
Туристический поезд "Ласточка" привез десятитысячного пассажира в Абхазию
СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Туристический поезд "Ласточка" привез десятитысячного пассажира в Абхазию. 28.07.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Туристический поезд "Ласточка" привез десятитысячного пассажира в Абхазию.По словам Виноградова, он часто путешествует на поездах "Ласточка", по маршруту Сочи-Гагра он отправился впервые. Скоростной электропоезд "Ласточка" между Сочи и Гагрой запустили с 8 июня.Ежедневно поезд будет отправляться:Время в пути составит около трех часов.
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отдых в абхазии, абхазия, абхазская железная дорога, сочи, гагра
отдых в абхазии, абхазия, абхазская железная дорога, сочи, гагра

Туристический поезд "Ласточка" привез десятитысячного пассажира в Абхазию

10:50 28.07.2023 (обновлено: 11:15 28.07.2023)
© Sputnik / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГорода России. Светлогорск
Города России. Светлогорск - Sputnik Абхазия, 1920, 28.07.2023
© Sputnik / Михаил Голенков
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Туристический поезд "Ласточка" привез десятитысячного пассажира в Абхазию.
Им стал турист из Москвы Алексей Виноградов. Ему вручили сертификат о начислении баллов "РЖД-Бонус", а также памятные подарки.
По словам Виноградова, он часто путешествует на поездах "Ласточка", по маршруту Сочи-Гагра он отправился впервые.
© Foto / РУП "Абхазская железная дорога""Ласточка" сообщением Сочи – Гагра перевезла 10-тысячного пассажира (https://t.me/skzd_official/1051)
Ласточка сообщением Сочи – Гагра перевезла 10-тысячного пассажира (https://t.me/skzd_official/1051) - Sputnik Абхазия, 1920, 28.07.2023
"Ласточка" сообщением Сочи – Гагра перевезла 10-тысячного пассажира (https://t.me/skzd_official/1051)
© Foto / РУП "Абхазская железная дорога"
Скоростной электропоезд "Ласточка" между Сочи и Гагрой запустили с 8 июня.
Ежедневно поезд будет отправляться:
из Сочи в 11:54,
из аэропорта Сочи в 18:52,
из Гагры в Сочи через аэропорт в 07:30,
из Гагры в аэропорт Сочи в 15:15.
Время в пути составит около трех часов.
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