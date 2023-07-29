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Яркие образы и много света: второй концерт второго сезона "Apsny Star”

Яркие образы и много света: второй концерт второго сезона "Apsny Star”

Второй концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star” прошел в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба 28 июля. 29.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-29T13:30+0300

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Во втором сезоне музыкального проекта "Apsny Star” запланировано четыре концерта, они будут проходить раз в месяц, первый концерт состоялся в июне, последний пройдет в сентябре. С октября по декабрь будет идти третий суперсезон, а сам финал проекта запланирован на декабрь.Участники проекта разделены в команды Ильды Кучуберия, Фаи Мархолия и нового наставника - актера Абхазского драмтеатра, шоумена Руслана Шакая и его супруги дирижера Абхазской государственной капеллы Софии Рейнберг.Команду Фаи Мархолия по решению наставницы покинула Елизавета Ершова. В проекте остались Елизавета Аммаева, Кристина Кубрава, Леван Пхаладзе и Сария Айба.В команде Руслана Шакая и Софии Рейнберг остались- Инна Койнова, Эрик Хатхуа, Диана Карбашян, и Нила Начкебия, проект покинула Таисия Сердюк.В команде Ильды Кучуберия за победу продолжили бороться Лаура Хагба, Муслим Ларго, Рената Хаджиева и Гунда Абухба, из проекта выбыла Милена Квициния.В составе жюри во втором концерте второго сезона были Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, музыкальный продюсер Анри Гумба. На втором концерте в жюри была также певица Саида Габния.

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