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Яркие образы и много света: второй концерт второго сезона "Apsny Star”
Яркие образы и много света: второй концерт второго сезона "Apsny Star”
Второй концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star” прошел в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба 28 июля. 29.07.2023, Sputnik Абхазия
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Во втором сезоне музыкального проекта "Apsny Star” запланировано четыре концерта, они будут проходить раз в месяц, первый концерт состоялся в июне, последний пройдет в сентябре. С октября по декабрь будет идти третий суперсезон, а сам финал проекта запланирован на декабрь.Участники проекта разделены в команды Ильды Кучуберия, Фаи Мархолия и нового наставника - актера Абхазского драмтеатра, шоумена Руслана Шакая и его супруги дирижера Абхазской государственной капеллы Софии Рейнберг.Команду Фаи Мархолия по решению наставницы покинула Елизавета Ершова. В проекте остались Елизавета Аммаева, Кристина Кубрава, Леван Пхаладзе и Сария Айба.В команде Руслана Шакая и Софии Рейнберг остались- Инна Койнова, Эрик Хатхуа, Диана Карбашян, и Нила Начкебия, проект покинула Таисия Сердюк.В команде Ильды Кучуберия за победу продолжили бороться Лаура Хагба, Муслим Ларго, Рената Хаджиева и Гунда Абухба, из проекта выбыла Милена Квициния.В составе жюри во втором концерте второго сезона были Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, музыкальный продюсер Анри Гумба. На втором концерте в жюри была также певица Саида Габния.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Яркие образы и много света: второй концерт второго сезона "Apsny Star”

13:30 29.07.2023
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Второй концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star” прошел в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба 28 июля.
Во втором сезоне музыкального проекта "Apsny Star” запланировано четыре концерта, они будут проходить раз в месяц, первый концерт состоялся в июне, последний пройдет в сентябре. С октября по декабрь будет идти третий суперсезон, а сам финал проекта запланирован на декабрь.
Участники проекта разделены в команды Ильды Кучуберия, Фаи Мархолия и нового наставника - актера Абхазского драмтеатра, шоумена Руслана Шакая и его супруги дирижера Абхазской государственной капеллы Софии Рейнберг.
Команду Фаи Мархолия по решению наставницы покинула Елизавета Ершова. В проекте остались Елизавета Аммаева, Кристина Кубрава, Леван Пхаладзе и Сария Айба.
В команде Руслана Шакая и Софии Рейнберг остались- Инна Койнова, Эрик Хатхуа, Диана Карбашян, и Нила Начкебия, проект покинула Таисия Сердюк.
В команде Ильды Кучуберия за победу продолжили бороться Лаура Хагба, Муслим Ларго, Рената Хаджиева и Гунда Абухба, из проекта выбыла Милена Квициния.
В составе жюри во втором концерте второго сезона были Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, музыкальный продюсер Анри Гумба. На втором концерте в жюри была также певица Саида Габния.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Музыкальный проект "Apsny Star” продолжает представлять ранее неизвестные широкой общественности таланты республики.

Музыкальный проект &quot;Apsny Star” продолжает представлять ранее неизвестные широкой общественности таланты республики. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Музыкальный проект "Apsny Star” продолжает представлять ранее неизвестные широкой общественности таланты республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Второй концерт второго сезона проекта прошел в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба 28 июля.

Второй концерт второго сезона проекта прошел в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба 28 июля. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Второй концерт второго сезона проекта прошел в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба 28 июля.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Наставники участников проекта – Ильда Кучуберия, Фая Мархолия, Руслан Шакая и его супруга София Рейнберг.

Наставники участников проекта – Ильда Кучуберия, Фая Мархолия, Руслан Шакая и его супруга София Рейнберг. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Наставники участников проекта – Ильда Кучуберия, Фая Мархолия, Руслан Шакая и его супруга София Рейнберг.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодые дарования исполнили музыкальные композиции в разных жанрах.

Молодые дарования исполнили музыкальные композиции в разных жанрах. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодые дарования исполнили музыкальные композиции в разных жанрах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В составе жюри во втором концерте второго сезона были Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, музыкальный продюсер Анри Гумба. На втором концерте в жюри была также певица Саида Габния.

В составе жюри во втором концерте второго сезона были Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, музыкальный продюсер Анри Гумба. На втором концерте в жюри была также певица Саида Габния. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В составе жюри во втором концерте второго сезона были Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, музыкальный продюсер Анри Гумба. На втором концерте в жюри была также певица Саида Габния.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выступления молодых певцом сопровождались красочным оформлением сцены и светом.

Выступления молодых певцом сопровождались красочным оформлением сцены и светом. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выступления молодых певцом сопровождались красочным оформлением сцены и светом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вокалисты подошли серьезно и со вкусом к выбору образов и нарядов.

Вокалисты подошли серьезно и со вкусом к выбору образов и нарядов. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вокалисты подошли серьезно и со вкусом к выбору образов и нарядов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые зрители пришли на концерт с плакатами с именами конкурсантов.

Некоторые зрители пришли на концерт с плакатами с именами конкурсантов. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые зрители пришли на концерт с плакатами с именами конкурсантов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Во втором сезоне музыкального проекта "Apsny Star” запланировано четыре концерта, которые будут проходить раз в месяц.

Во втором сезоне музыкального проекта &quot;Apsny Star” запланировано четыре концерта, которые будут проходить раз в месяц. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Во втором сезоне музыкального проекта "Apsny Star” запланировано четыре концерта, которые будут проходить раз в месяц.

© Sputnik / Томас Тхайцук

С октября по декабрь будет идти третий суперсезон, а сам финал проекта запланирован на декабрь.

С октября по декабрь будет идти третий суперсезон, а сам финал проекта запланирован на декабрь. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

С октября по декабрь будет идти третий суперсезон, а сам финал проекта запланирован на декабрь.

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