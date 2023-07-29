https://sputnik-abkhazia.ru/20230729/kabmin-rossii-zapretil-vyvoz-risa-i-risovoy-krupy-do-31-dekabrya-2023-goda-1047200971.html

Кабмин России запретил вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года

Кабмин России запретил вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Правительство России ввело запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года, решение принято для поддержания стабильности... 29.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-29T11:40+0300

2023-07-29T11:40+0300

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абхазия

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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Правительство России ввело запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года, решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке, сообщается в телеграм-канале кабмина.Подчеркивается, что запрет не коснется стран-членов Евразийского экономического союза, Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

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