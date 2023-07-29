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Кабмин России запретил вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года
Кабмин России запретил вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года
СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Правительство России ввело запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года, решение принято для поддержания стабильности... 29.07.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Правительство России ввело запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года, решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке, сообщается в телеграм-канале кабмина.Подчеркивается, что запрет не коснется стран-членов Евразийского экономического союза, Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.
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россия, экономика, санкции, абхазия

Кабмин России запретил вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года

11:40 29.07.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка и переработка риса в Краснодарском крае
Уборка и переработка риса в Краснодарском крае - Sputnik Абхазия, 1920, 29.07.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Правительство России ввело запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года, решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке, сообщается в телеграм-канале кабмина.
"Правительство ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что запрет не коснется стран-членов Евразийского экономического союза, Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.
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