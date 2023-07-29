https://sputnik-abkhazia.ru/20230729/lera-adleyba-rasskazala-kak-udalos-postupit-v-mgik--1047157235.html

Лера Адлейба рассказала, как удалось поступить в МГИК

Лера Адлейба рассказала, как удалось поступить в МГИК

Певица Валерия Адлейба в эфире радио Sputnik рассказала о своих дальнейших творческих планах. 29.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-29T15:08+0300

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Лера Адлейба о поступлении в МГИК Лера Адлейба о поступлении в МГИК

Победительница международного детского вокального конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба поступила в Московский государственный институт культуры (МГИК), направление "эстрадно-джазовое пение". О том, какую работу удалось проделать для поступления в столь престижный вуз, кто ей в этом помог, Лера рассказала в интервью радио Sputnik.Подробности слушайте в аудиофайле.

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