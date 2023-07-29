https://sputnik-abkhazia.ru/20230729/lera-adleyba-rasskazala-kak-udalos-postupit-v-mgik--1047157235.html
Лера Адлейба рассказала, как удалось поступить в МГИК
Лера Адлейба рассказала, как удалось поступить в МГИК
Певица Валерия Адлейба в эфире радио Sputnik рассказала о своих дальнейших творческих планах. 29.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-29T15:08+0300
2023-07-29T15:08+0300
2023-07-29T15:08+0300
радио
подкасты
абхазия
россия
московский государственный институт культуры
вокал
обучение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1b/1047157332_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f910b5d2564e7f7407ec97ce8f099259.jpg
Лера Адлейба о поступлении в МГИК
Лера Адлейба о поступлении в МГИК
Победительница международного детского вокального конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба поступила в Московский государственный институт культуры (МГИК), направление "эстрадно-джазовое пение". О том, какую работу удалось проделать для поступления в столь престижный вуз, кто ей в этом помог, Лера рассказала в интервью радио Sputnik.Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1b/1047157332_68:0:1205:853_1920x0_80_0_0_2ac734d82d6f68eccdd019f0f73e4c54.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, россия, московский государственный институт культуры, вокал, обучение, аудио
подкасты, абхазия, россия, московский государственный институт культуры, вокал, обучение, аудио
Лера Адлейба рассказала, как удалось поступить в МГИК
Певица Валерия Адлейба в эфире радио Sputnik рассказала о своих дальнейших творческих планах.
Победительница международного детского вокального конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба поступила в Московский государственный институт культуры (МГИК), направление "эстрадно-джазовое пение".
О том, какую работу удалось проделать для поступления в столь престижный вуз, кто ей в этом помог, Лера рассказала в интервью радио Sputnik.
Подробности слушайте в аудиофайле
.