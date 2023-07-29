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Лера Адлейба рассказала, как удалось поступить в МГИК
Лера Адлейба рассказала, как удалось поступить в МГИК
Певица Валерия Адлейба в эфире радио Sputnik рассказала о своих дальнейших творческих планах. 29.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-29T15:08+0300
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Лера Адлейба о поступлении в МГИК
Лера Адлейба о поступлении в МГИК
Победительница международного детского вокального конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба поступила в Московский государственный институт культуры (МГИК), направление "эстрадно-джазовое пение". О том, какую работу удалось проделать для поступления в столь престижный вуз, кто ей в этом помог, Лера рассказала в интервью радио Sputnik.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, россия, московский государственный институт культуры, вокал, обучение, аудио
подкасты, абхазия, россия, московский государственный институт культуры, вокал, обучение, аудио

Лера Адлейба рассказала, как удалось поступить в МГИК

15:08 29.07.2023
Радио
Лера Адлейба о поступлении в МГИК
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НовостиTelegram
Певица Валерия Адлейба в эфире радио Sputnik рассказала о своих дальнейших творческих планах.
Победительница международного детского вокального конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба поступила в Московский государственный институт культуры (МГИК), направление "эстрадно-джазовое пение".
О том, какую работу удалось проделать для поступления в столь престижный вуз, кто ей в этом помог, Лера рассказала в интервью радио Sputnik.
Подробности слушайте в аудиофайле.
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