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Памяти "народного президента": Тарасу Шамба исполнилось бы 85 лет

Памяти "народного президента": Тарасу Шамба исполнилось бы 85 лет

Общественному и политическому деятелю, доктору юридических наук, профессору Тарасу Шамба 29 июля 2023 года исполнилось бы 85 лет. 29.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-29T19:45+0300

2023-07-29T19:45+0300

2023-07-29T19:58+0300

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Известный общественно-политический деятель Абхазии и России, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, потомственный юрист Тарас Шамба родился 29 июля 1938 года в Сухуме. Он сыграл большую роль в объединении абхазо-абазинской диаспоры и становлении Всемирного конгресса народа абаза, сыгравшего ключевую роль в национально-освободительной борьбе Абхазии.Увлечение Тараса Шамба политикой и общественной жизнью Абхазии предопределила атмосфера в семье. Отец общественного деятеля Мирон Шамба часто рассказывал об истории и национально-освободительном движении абхазов. Так будущий политик и общественный деятель воспитывался в духе патриотизма.С 1989 по 1991 год Тарас Шамба был Народным депутатом СССР. Тогда абхазам очень сложно было выдвинуться на этот пост.Перед Отечественной войной народа Абхазии Тарас Шамба подготовил проект Конституции Абхазии, которая позже была использована в составлении действующего на сегодняшний день основного закона страны.Во время войны Тарас Шамба был избран президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, и на этом посту он проработал 25 лет. Конгресс создавался в непростое для Абхазии время, и Тарас Шамба, конечно же, понимал необходимость объединения всего народа абаза.У Тараса Мироновича Шамба есть и неофициальный пожизненный титул "Народного президента Абхазии".Шамба известен не только как политик и общественный деятель, но и как талантливый юрист. Он был первым проректором Российского государственного торгово-экономического университета.Он прошел путь от старшего преподавателя до профессора кафедры государственного строительства и права Академии общественных наук при ЦК КПСС (ныне Академия государственной службы при президенте РФ). Он был народным депутатом СССР.Тарас Шамба – автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства. Труды Тараса Шамба широко известны научной общественности, а патриотическая деятельность по сплочению прогрессивных демократических сил Абхазии и Кавказа получила международное признание. В 1992 году он был избран президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа, который возглавлял 25 лет.Шамба – лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Его не стало в июле 2020 года, он умер в Москве после заражения коронавирусом.

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