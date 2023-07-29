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https://sputnik-abkhazia.ru/20230729/pamyati-narodnogo-prezidenta-tarasu-shamba-ispolnilos-by-85-let-1047214144.html
Памяти "народного президента": Тарасу Шамба исполнилось бы 85 лет
Памяти "народного президента": Тарасу Шамба исполнилось бы 85 лет
Общественному и политическому деятелю, доктору юридических наук, профессору Тарасу Шамба 29 июля 2023 года исполнилось бы 85 лет. 29.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-29T19:45+0300
2023-07-29T19:58+0300
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Известный общественно-политический деятель Абхазии и России, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, потомственный юрист Тарас Шамба родился 29 июля 1938 года в Сухуме. Он сыграл большую роль в объединении абхазо-абазинской диаспоры и становлении Всемирного конгресса народа абаза, сыгравшего ключевую роль в национально-освободительной борьбе Абхазии.Увлечение Тараса Шамба политикой и общественной жизнью Абхазии предопределила атмосфера в семье. Отец общественного деятеля Мирон Шамба часто рассказывал об истории и национально-освободительном движении абхазов. Так будущий политик и общественный деятель воспитывался в духе патриотизма.С 1989 по 1991 год Тарас Шамба был Народным депутатом СССР. Тогда абхазам очень сложно было выдвинуться на этот пост.Перед Отечественной войной народа Абхазии Тарас Шамба подготовил проект Конституции Абхазии, которая позже была использована в составлении действующего на сегодняшний день основного закона страны.Во время войны Тарас Шамба был избран президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, и на этом посту он проработал 25 лет. Конгресс создавался в непростое для Абхазии время, и Тарас Шамба, конечно же, понимал необходимость объединения всего народа абаза.У Тараса Мироновича Шамба есть и неофициальный пожизненный титул "Народного президента Абхазии".Шамба известен не только как политик и общественный деятель, но и как талантливый юрист. Он был первым проректором Российского государственного торгово-экономического университета.Он прошел путь от старшего преподавателя до профессора кафедры государственного строительства и права Академии общественных наук при ЦК КПСС (ныне Академия государственной службы при президенте РФ). Он был народным депутатом СССР.Тарас Шамба – автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства. Труды Тараса Шамба широко известны научной общественности, а патриотическая деятельность по сплочению прогрессивных демократических сил Абхазии и Кавказа получила международное признание. В 1992 году он был избран президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа, который возглавлял 25 лет.Шамба – лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Его не стало в июле 2020 года, он умер в Москве после заражения коронавирусом.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото, общество, история
фото , мультимедиа, абхазия, фото, общество, история

Памяти "народного президента": Тарасу Шамба исполнилось бы 85 лет

19:45 29.07.2023 (обновлено: 19:58 29.07.2023)
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Общественному и политическому деятелю, доктору юридических наук, профессору Тарасу Шамба 29 июля 2023 года исполнилось бы 85 лет.
Известный общественно-политический деятель Абхазии и России, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, потомственный юрист Тарас Шамба родился 29 июля 1938 года в Сухуме. Он сыграл большую роль в объединении абхазо-абазинской диаспоры и становлении Всемирного конгресса народа абаза, сыгравшего ключевую роль в национально-освободительной борьбе Абхазии.
Увлечение Тараса Шамба политикой и общественной жизнью Абхазии предопределила атмосфера в семье. Отец общественного деятеля Мирон Шамба часто рассказывал об истории и национально-освободительном движении абхазов. Так будущий политик и общественный деятель воспитывался в духе патриотизма.
С 1989 по 1991 год Тарас Шамба был Народным депутатом СССР. Тогда абхазам очень сложно было выдвинуться на этот пост.
Перед Отечественной войной народа Абхазии Тарас Шамба подготовил проект Конституции Абхазии, которая позже была использована в составлении действующего на сегодняшний день основного закона страны.
Во время войны Тарас Шамба был избран президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, и на этом посту он проработал 25 лет. Конгресс создавался в непростое для Абхазии время, и Тарас Шамба, конечно же, понимал необходимость объединения всего народа абаза.
У Тараса Мироновича Шамба есть и неофициальный пожизненный титул "Народного президента Абхазии".
Шамба известен не только как политик и общественный деятель, но и как талантливый юрист. Он был первым проректором Российского государственного торгово-экономического университета.
Он прошел путь от старшего преподавателя до профессора кафедры государственного строительства и права Академии общественных наук при ЦК КПСС (ныне Академия государственной службы при президенте РФ). Он был народным депутатом СССР.
Тарас Шамба – автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства. Труды Тараса Шамба широко известны научной общественности, а патриотическая деятельность по сплочению прогрессивных демократических сил Абхазии и Кавказа получила международное признание. В 1992 году он был избран президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа, который возглавлял 25 лет.
Шамба – лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Его не стало в июле 2020 года, он умер в Москве после заражения коронавирусом.
© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

Тарас Шамба родился 29 июля 1938 года в Сухуме. На фото Тарас вместе с мамой Лидией Эшба и сестрой Этери.

Тарас Шамба родился 29 июля 1938 года в Сухуме. На фото Тарас вместе с мамой Лидией Эшба и сестрой Этери. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

Тарас Шамба родился 29 июля 1938 года в Сухуме. На фото Тарас вместе с мамой Лидией Эшба и сестрой Этери.

© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

В 1963 году он окончил юридический факультет Московского государственного университета и начал работать следователем прокуратуры Сухума, а также инструктором Абхазского обкома КПСС.

В 1963 году он окончил юридический факультет Московского государственного университета и начал работать следователем прокуратуры Сухума, а также инструктором Абхазского обкома КПСС. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

В 1963 году он окончил юридический факультет Московского государственного университета и начал работать следователем прокуратуры Сухума, а также инструктором Абхазского обкома КПСС.

© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

Тарас Шамба во время защиты кандидатской диссертации, 1975 год.

Тарас Шамба во время защиты кандидатской диссертации, 1975 год. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

Тарас Шамба во время защиты кандидатской диссертации, 1975 год.

© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

Тарас Шамба с отцом Мироном Шамба.

Тарас Шамба с отцом Мироном Шамба. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

Тарас Шамба с отцом Мироном Шамба.

© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

Встреча абхазского землячества, слева направо: Нона Курмазия, Фазиль Искандер, Тарас Шамба, Золотинск Агрба, Москва, март 1977 года.

Встреча абхазского землячества, слева направо: Нона Курмазия, Фазиль Искандер, Тарас Шамба, Золотинск Агрба, Москва, март 1977 года. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

Встреча абхазского землячества, слева направо: Нона Курмазия, Фазиль Искандер, Тарас Шамба, Золотинск Агрба, Москва, март 1977 года.

© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

Церемония торжественного открытия V Конгресса МАААН в Сухуме, 14 декабря 2006 года.

Церемония торжественного открытия V Конгресса МАААН в Сухуме, 14 декабря 2006 года. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

Церемония торжественного открытия V Конгресса МАААН в Сухуме, 14 декабря 2006 года.

© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

Делегация из Абхазии во время визита в Тунис, во дворе медресе, основанного этническим абхазом Хайретдином-пашой.

Делегация из Абхазии во время визита в Тунис, во дворе медресе, основанного этническим абхазом Хайретдином-пашой. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

Делегация из Абхазии во время визита в Тунис, во дворе медресе, основанного этническим абхазом Хайретдином-пашой.

© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

Тарас Шамба во время визита в США. Шамба на протяжении десятилетий представлял интересы Абхазии на международной площадке.

Тарас Шамба во время визита в США. Шамба на протяжении десятилетий представлял интересы Абхазии на международной площадке. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

Тарас Шамба во время визита в США. Шамба на протяжении десятилетий представлял интересы Абхазии на международной площадке.

© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

Тарас Шамба и член абхазской общины Иордании, князь Гечба Баха Сейфеддин из рода джигетов (садзов) района Адлер, Амман, 1994 год.

Тарас Шамба и член абхазской общины Иордании, князь Гечба Баха Сейфеддин из рода джигетов (садзов) района Адлер, Амман, 1994 год. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

Тарас Шамба и член абхазской общины Иордании, князь Гечба Баха Сейфеддин из рода джигетов (садзов) района Адлер, Амман, 1994 год.

© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

Встреча с представителями абхазской диаспоры Турции в Абхазском культурном центре Стамбула в 2006 году.

Встреча с представителями абхазской диаспоры Турции в Абхазском культурном центре Стамбула в 2006 году. - Sputnik Абхазия
10/15
© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

Встреча с представителями абхазской диаспоры Турции в Абхазском культурном центре Стамбула в 2006 году.

© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…

Тарас Шамб был президентом Абхазо-абазинского конгресса на протяжении 25 лет.

Тарас Шамб был президентом Абхазо-абазинского конгресса на протяжении 25 лет. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…

Тарас Шамб был президентом Абхазо-абазинского конгресса на протяжении 25 лет.

© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

Встреча Тараса Шамба и председателя парламента Карачаево-Черкесской Республики Сергея Смородина в Черкесске в 2006 году.

Встреча Тараса Шамба и председателя парламента Карачаево-Черкесской Республики Сергея Смородина в Черкесске в 2006 году. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

Встреча Тараса Шамба и председателя парламента Карачаево-Черкесской Республики Сергея Смородина в Черкесске в 2006 году.

© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

С 1989 по 1991 год Тарас Шамба был Народным депутатом СССР. Это был период, когда абхазам очень сложно было выдвинуться на этот пост.

С 1989 по 1991 год Тарас Шамба был Народным депутатом СССР. Это был период, когда абхазам очень сложно было выдвинуться на этот пост. - Sputnik Абхазия
13/15
© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

С 1989 по 1991 год Тарас Шамба был Народным депутатом СССР. Это был период, когда абхазам очень сложно было выдвинуться на этот пост.

© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

Вручение Тарасу Шамба высшей общественной награды ⎯ ордена "Гордость России".

Вручение Тарасу Шамба высшей общественной награды ⎯ ордена &quot;Гордость России&quot;. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Из книги Александра Непрошина "Народному Президенту посвящается…"

Вручение Тарасу Шамба высшей общественной награды ⎯ ордена "Гордость России".

© Foto / ВААК / Наала Авидзба

Тарас Шамба ушел из жизни в июле 2020 года после заражения коронавирусом.

Тарас Шамба ушел из жизни в июле 2020 года после заражения коронавирусом. - Sputnik Абхазия
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© Foto / ВААК / Наала Авидзба

Тарас Шамба ушел из жизни в июле 2020 года после заражения коронавирусом.

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