https://sputnik-abkhazia.ru/20230729/perepis-naseleniya-provedut-v-sukhume-v-sleduyuschem-godu-1047194480.html

Перепись населения проведут в Сухуме в следующем году

Перепись населения проведут в Сухуме в следующем году

Глава администрации Сухума Беслан Эшба рассказал о планах развивать страховую медицину в столице Абхазии на совещании с участием президента 27 июля. 29.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-29T08:55+0300

2023-07-29T08:55+0300

2023-07-29T08:55+0300

в абхазии

сухум

администрация города сухум

беслан эшба

медицина

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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Перепись населения по Сухуму планируют провести в следующем году, рассказал Sputnik глава столицы Беслан Эшба. Последняя перепись проводилась в 2011 году, согласно ей в городе проживает 65 тысяч человек. По данным администрации, эта цифра уже достигает 70 тысяч."В следующем году мы планируем провести перепись по городу Сухум для того, чтобы уже точно знать цифры, какое количество населения у нас проживает постоянно в городе, для того, чтобы применить ту или иную идею, то или иное предложение", - сказал Эшба. Это в том числе будет сделано и для того, чтобы было возможно внедрить страховую медицину в Сухуме. Работа над идеей внедрения в столице страховой медицины идет, уточнил Эшба. В развитии страховой медицины в столице республики можно использовать мировой опыт, добавил Беслан Эшба."Есть мировой опыт, у меня была командировка в Израиль, где мы ознакомились с тем, как они начинали страховую медицину. На встрече с президентом сказал о том, что, возможно, это можно было бы применить на территории Абхазии. Например, есть страховая корзина и указываются какие услуги туда входят за исключением пластики и пересадки органов и так далее", - подчеркнул он.Страховой полис позволит обращаться за теми или иными услугами в любое медицинское учреждение республики."Обязательно каждый год нужна будет диспансеризация для того, чтобы было понимание о каком страховом полисе идет речь по каждому человеку. Граждане в этом случае не покупают никаких лекарств, мы сейчас обеспечиваем медицинские учреждения насколько это возможно медицинскими препаратами на день-два. Потом обязательно наши граждане, которые попадают в медучреждения идут и сами покупают лекарственные препараты. Страховой полис включает в себя весь комплекс", - подчеркнул глава администрации.В прошлом году бюджет здравоохранения в Сухуме составил 210 миллионов 980 тысяч рублей, в этом году 223 миллиона рублей. Увеличили на 22,6 миллиона рублей.

сухум

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сухум, администрация города сухум, беслан эшба, медицина