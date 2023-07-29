https://sputnik-abkhazia.ru/20230729/pochti-3000-chelovek-stoyali-na-uchete-v-narkodispansere-v-abkhazii-v-nachale-2023-goda-1047195115.html

Почти 3000 человек стояли на учете в наркодиспансере в Абхазии в начале 2023 года

Почти 3000 человек стояли на учете в наркодиспансере в Абхазии в начале 2023 года

Три группы анонимных наркоманов работают в Абхазии - в Сухуме, Гудауте и Гагре. 29.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-29T18:50+0300

2023-07-29T18:50+0300

2023-07-29T20:05+0300

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СУХУМ. 29 июл – Sputnik. На учете в Республиканском наркодиспансере состояли 2910 человек на конец 2022-го – начало 2023 года, рассказала в интервью "Апсны.Иахьа" главврач медучреждения Ирма Ануа. Из них 1126 наркозависимые, в том числе три женщины, 1784 – алкозависимые, в том числе 37 женщин.По ее словам, самые распространенные виды наркотиков в Абхазии – метадон и мефедрон. Таблетки, рассказала главврач, чаще всего привозят из России, в аптеках Абхазии эти препараты практически невозможно приобрести.Она предостерегла, что очень часто человек даже не замечает, как становится зависимым. "Эта болезнь вызывает тяжелейшее влияние на центральную нервную систему, вызывает депрессивные расстройства, тревожность. В результате здоровый человек превращается в психически больного, а лечение нередко длится годами", – добавила врач.При этом, по информации Ануа, в последние два года на учете не стоят подростки и школьники, но это не значит, что среди этой категории населения нет тех, кто принимает наркотики. В Абхазии три группы "анонимных наркоманов" – в Сухуме, Гудауте и Гагре.

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