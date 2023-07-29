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Почти 3000 человек стояли на учете в наркодиспансере в Абхазии в начале 2023 года
Почти 3000 человек стояли на учете в наркодиспансере в Абхазии в начале 2023 года
Три группы анонимных наркоманов работают в Абхазии - в Сухуме, Гудауте и Гагре. 29.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-29T18:50+0300
2023-07-29T18:50+0300
2023-07-29T20:05+0300
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СУХУМ. 29 июл – Sputnik. На учете в Республиканском наркодиспансере состояли 2910 человек на конец 2022-го – начало 2023 года, рассказала в интервью "Апсны.Иахьа" главврач медучреждения Ирма Ануа. Из них 1126 наркозависимые, в том числе три женщины, 1784 – алкозависимые, в том числе 37 женщин.По ее словам, самые распространенные виды наркотиков в Абхазии – метадон и мефедрон. Таблетки, рассказала главврач, чаще всего привозят из России, в аптеках Абхазии эти препараты практически невозможно приобрести.Она предостерегла, что очень часто человек даже не замечает, как становится зависимым. "Эта болезнь вызывает тяжелейшее влияние на центральную нервную систему, вызывает депрессивные расстройства, тревожность. В результате здоровый человек превращается в психически больного, а лечение нередко длится годами", – добавила врач.При этом, по информации Ануа, в последние два года на учете не стоят подростки и школьники, но это не значит, что среди этой категории населения нет тех, кто принимает наркотики. В Абхазии три группы "анонимных наркоманов" – в Сухуме, Гудауте и Гагре.
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абхазия, наркотики, медицина
Почти 3000 человек стояли на учете в наркодиспансере в Абхазии в начале 2023 года
18:50 29.07.2023 (обновлено: 20:05 29.07.2023)
Три группы анонимных наркоманов работают в Абхазии - в Сухуме, Гудауте и Гагре.
СУХУМ. 29 июл – Sputnik. На учете в Республиканском наркодиспансере состояли 2910 человек на конец 2022-го – начало 2023 года, рассказала в интервью "Апсны.Иахьа" главврач медучреждения Ирма Ануа.
Из них 1126 наркозависимые, в том числе три женщины, 1784 – алкозависимые, в том числе 37 женщин.
По ее словам, самые распространенные виды наркотиков в Абхазии – метадон и мефедрон.
"Если говорить о таблетках, таких как "Лирика", то эти препараты внесены в список наркотических средств, и последствия от их употребления очень тяжелые, не меньше, чем от метадона и мефедрона. Человек, который два-три раза примет такие таблетки, не замечает особой зависимости, а в случае с метадоном и мефедроном болезнь развивается намного быстрее", – отметила Ануа.
Таблетки, рассказала главврач, чаще всего привозят из России, в аптеках Абхазии эти препараты практически невозможно приобрести.
Она предостерегла, что очень часто человек даже не замечает, как становится зависимым.
"Эта болезнь вызывает тяжелейшее влияние на центральную нервную систему, вызывает депрессивные расстройства, тревожность. В результате здоровый человек превращается в психически больного, а лечение нередко длится годами", – добавила врач.
При этом, по информации Ануа, в последние два года на учете не стоят подростки и школьники, но это не значит, что среди этой категории населения нет тех, кто принимает наркотики.
В Абхазии три группы "анонимных наркоманов" – в Сухуме, Гудауте и Гагре.