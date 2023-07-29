https://sputnik-abkhazia.ru/20230729/rusdram-pokazhet-spektakl-solyaris-v-irkutske-1047209844.html

РУСДРАМ покажет спектакль "Солярис" в Иркутске

РУСДРАМ покажет спектакль "Солярис" в Иркутске

Премьера спектакля "Солярис" по роману Станислава Лема состоялась в РУСДРАМе в апреле 2021 года. 29.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-29T16:05+0300

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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Спектакль Государственного Русского театра драмы имени Искандера "Солярис" покажут в Иркутске 22 сентября. Помимо театра из Абхазии, свои спектакли представят коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ачинска, Нижнего Тагила, Новокуйбышевска, Лесосибирска, Екатеринбурга, Минусинска.Вампиловский фестиваль – один их крупнейших международных театральных фестивалей России. Он проходит на сцене Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова при поддержке правительства Иркутской области, Министерства культуры Иркутской области, Союза театральных деятелей России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210403/Vnutrenniy-kosmos-press-pokaz-spektaklya-Solyaris-v-RUSDRAMe-1032146023.html

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