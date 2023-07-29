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https://sputnik-abkhazia.ru/20230729/rusdram-pokazhet-spektakl-solyaris-v-irkutske-1047209844.html
РУСДРАМ покажет спектакль "Солярис" в Иркутске
РУСДРАМ покажет спектакль "Солярис" в Иркутске
Премьера спектакля "Солярис" по роману Станислава Лема состоялась в РУСДРАМе в апреле 2021 года. 29.07.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Спектакль Государственного Русского театра драмы имени Искандера "Солярис" покажут в Иркутске 22 сентября. Помимо театра из Абхазии, свои спектакли представят коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ачинска, Нижнего Тагила, Новокуйбышевска, Лесосибирска, Екатеринбурга, Минусинска.Вампиловский фестиваль – один их крупнейших международных театральных фестивалей России. Он проходит на сцене Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова при поддержке правительства Иркутской области, Министерства культуры Иркутской области, Союза театральных деятелей России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210403/Vnutrenniy-kosmos-press-pokaz-spektaklya-Solyaris-v-RUSDRAMe-1032146023.html
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русдрам, культура, абхазия, театр, иркутск, россия
русдрам, культура, абхазия, театр, иркутск, россия

РУСДРАМ покажет спектакль "Солярис" в Иркутске

16:05 29.07.2023 (обновлено: 20:14 29.07.2023)
© Foto / Эльза ЧанбаЭльза Чанба. Театральная премьера спектакля "Солярис" в Русдраме - победитель II фотоконкурса в номинации "Новости"
Эльза Чанба. Театральная премьера спектакля Солярис в Русдраме - победитель II фотоконкурса в номинации Новости - Sputnik Абхазия, 1920, 29.07.2023
© Foto / Эльза Чанба
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Премьера спектакля "Солярис" по роману Станислава Лема состоялась в РУСДРАМе в апреле 2021 года.
СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Спектакль Государственного Русского театра драмы имени Искандера "Солярис" покажут в Иркутске 22 сентября.

РУСДРАМ примет участие в XIV Международном театральном фестивале современной драматургии имени Вампилова.

Помимо театра из Абхазии, свои спектакли представят коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ачинска, Нижнего Тагила, Новокуйбышевска, Лесосибирска, Екатеринбурга, Минусинска.
Вампиловский фестиваль – один их крупнейших международных театральных фестивалей России. Он проходит на сцене Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова при поддержке правительства Иркутской области, Министерства культуры Иркутской области, Союза театральных деятелей России.
Предпремьерный показ спектакля Солярис - Sputnik Абхазия, 1920, 03.04.2021
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Внутренний космос: предпремьерный показ спектакля "Солярис" в РУСДРАМе
3 апреля 2021, 10:25
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