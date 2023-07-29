https://sputnik-abkhazia.ru/20230729/spetsialisty-rzhd-priekhali-v-abkhaziyu-otsenit-sostoyanie-mostov-na-zhd-puti-sukhum-ochamchyra-1047203290.html

Специалисты РЖД приехали в Абхазию оценить состояние мостов на ж/д пути Сухум-Очамчыра

Специалисты РЖД приехали в Абхазию оценить состояние мостов на ж/д пути Сухум-Очамчыра

АЖД продолжает работы по улучшению технического состояния на железнодорожных путях. 29.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-29T14:25+0300

2023-07-29T14:25+0300

2023-07-29T14:25+0300

абхазская железная дорога

в абхазии

абхазия

гудаутский район

гагрский район

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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. В Абхазию приехали специалисты РЖД, чтобы оценить техническое состояние мостов на ж/д пути Сухум-Очамчыра, сообщили в пресс-службе Абхазской железной дороги. После этого будет определен масштаб необходимых ремонтных работ. Российские специалисты также отремонтировали контактную сеть на участке Псоу-Гагра, планируют приступить к работам на участке Гагра-Сухум.АЖД ведет работы по ликвидации последствий стихии в Гудаутском и Гагрском районах:Кроме того, на четырех переездах в Гагрском и Гудаутском районах установлены шлагбаумы, для этих пунктов приобретены камеры видеонаблюдения, мебель, кондиционеры. Для запуска пунктов требуются работники, которые смогут заступить на круглосуточное дежурство.

абхазия

гудаутский район

гагрский район

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абхазская железная дорога, абхазия, гудаутский район, гагрский район