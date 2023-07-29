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Тысячи математиков и волос блондинки: прогнозы погоды
Тысячи математиков и волос блондинки: прогнозы погоды
О сложнейших вычислениях и о том, почему даже со спутниками и суперкомпьютерами метеорологи ошибаются в прогнозах, рассказала доктор географических наук... 29.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-29T12:35+0300
2023-07-29T12:35+0300
2023-07-29T12:35+0300
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Тысячи математиков и волос блондинки. Прогнозы погоды.
Тысячи математиков и волос блондинки. Прогнозы погоды.
Сегодня прогноз погоды — это результат работы тысяч метеорологов со всего мира и сложнейших вычислений на мощнейших суперкомпьютерах. Почему даже с такими ресурсами прогнозы не всегда сбываются, зачем в измерительном приборе волос блондинки, почему метеорологи шифруют данные измерений, и кто такие синоптики?О том, как пытались предсказывать погоду лучшие умы своего времени и почему это оказалось непосильной задачей, вы можете узнать в предыдущем эпизоде под названием: "От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1".Почему в Сахаре и в Техасе выпадает снег, а в Греции в январе бывает +31? Как объяснить то, что одна зима в Москве рекордно холодная, а следующая рекордно теплая? О том, можно ли предвидеть такие погодные изменения Дарья Гущина рассказала в эпизоде "Погодные аномалии. Почему нельзя просто просчитать?".Слушайте подкасты РИА Новости.
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Тысячи математиков и волос блондинки: прогнозы погоды
О сложнейших вычислениях и о том, почему даже со спутниками и суперкомпьютерами метеорологи ошибаются в прогнозах, рассказала доктор географических наук, профессор кафедры метеорологии и климатологии МГУ Дарья Гущина.
Сегодня прогноз погоды — это результат работы тысяч метеорологов со всего мира и сложнейших вычислений на мощнейших суперкомпьютерах. Почему даже с такими ресурсами прогнозы не всегда сбываются, зачем в измерительном приборе волос блондинки, почему метеорологи шифруют данные измерений, и кто такие синоптики?
О том, как пытались предсказывать погоду лучшие умы своего времени и почему это оказалось непосильной задачей, вы можете узнать в предыдущем эпизоде под названием: "От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1"
.
Почему в Сахаре и в Техасе выпадает снег, а в Греции в январе бывает +31? Как объяснить то, что одна зима в Москве рекордно холодная, а следующая рекордно теплая? О том, можно ли предвидеть такие погодные изменения Дарья Гущина рассказала в эпизоде "Погодные аномалии. Почему нельзя просто просчитать?
".