https://sputnik-abkhazia.ru/20230729/tysyachi-matematikov-i-volos-blondinki-prognozy-pogody-1047158384.html

Тысячи математиков и волос блондинки: прогнозы погоды

Тысячи математиков и волос блондинки: прогнозы погоды

О сложнейших вычислениях и о том, почему даже со спутниками и суперкомпьютерами метеорологи ошибаются в прогнозах, рассказала доктор географических наук... 29.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-29T12:35+0300

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Тысячи математиков и волос блондинки. Прогнозы погоды. Тысячи математиков и волос блондинки. Прогнозы погоды.

Сегодня прогноз погоды — это результат работы тысяч метеорологов со всего мира и сложнейших вычислений на мощнейших суперкомпьютерах. Почему даже с такими ресурсами прогнозы не всегда сбываются, зачем в измерительном приборе волос блондинки, почему метеорологи шифруют данные измерений, и кто такие синоптики?О том, как пытались предсказывать погоду лучшие умы своего времени и почему это оказалось непосильной задачей, вы можете узнать в предыдущем эпизоде под названием: "От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1".Почему в Сахаре и в Техасе выпадает снег, а в Греции в январе бывает +31? Как объяснить то, что одна зима в Москве рекордно холодная, а следующая рекордно теплая? О том, можно ли предвидеть такие погодные изменения Дарья Гущина рассказала в эпизоде "Погодные аномалии. Почему нельзя просто просчитать?".Слушайте подкасты РИА Новости.

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