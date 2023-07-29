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Упорно к мечте: Валерия Адлейба рассказала о поступлении в МГИК
Упорно к мечте: Валерия Адлейба рассказала о поступлении в МГИК
Победительница вокального конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба поступила в Московский государственный институт культуры на эстрадно-джазовое отделение. 29.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-29T17:55+0300
2023-07-29T17:55+0300
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В интервью радио Sputnik певица рассказала о подготовке к поступлению и творческих мечтах.Валерия Адлейба окончила школу в 2022 году и Сухумское музыкальное училище в этом году. По ее словам, в МГИК она поступила благодаря поддержке Россотрудничества и МИД Абхазии.На вступительных экзаменах Валерия исполнила композицию Юлии Паршуты "Летчица" и Roxette "Listen to your heart"."В возрасте 12-13 лет я выбрала окончательно свой путь и пыталась с него не сворачивать, и не свернула. Я понимаю, что это упорный труд, я с этим столкнулась в очень раннем возрасте. Но в любом случае нужно заниматься тем, к чему у тебя лежит душа, что тебе нравится, что у тебя хорошо получается. Я знала, что окончу школу и буду поступать именно в этот вуз", – сказала она.Подробнее о том, как Валерии на время пришлось оставить сцену из-за учебы и о том, с кем она мечтает выступить на одной сцене в интервью Sputnik.
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Упорно к мечте: Валерия Адлейба рассказала о поступлении в МГИК
17:55 29.07.2023 (обновлено: 20:07 29.07.2023)
Победительница вокального конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба поступила в Московский государственный институт культуры на эстрадно-джазовое отделение.
В интервью радио Sputnik певица рассказала о подготовке к поступлению и творческих мечтах.
Валерия Адлейба окончила школу в 2022 году и Сухумское музыкальное училище в этом году. По ее словам, в МГИК она поступила благодаря поддержке Россотрудничества и МИД Абхазии.
На вступительных экзаменах Валерия исполнила композицию Юлии Паршуты "Летчица" и Roxette "Listen to your heart".
"В возрасте 12-13 лет я выбрала окончательно свой путь и пыталась с него не сворачивать, и не свернула. Я понимаю, что это упорный труд, я с этим столкнулась в очень раннем возрасте. Но в любом случае нужно заниматься тем, к чему у тебя лежит душа, что тебе нравится, что у тебя хорошо получается. Я знала, что окончу школу и буду поступать именно в этот вуз", – сказала она.
Подробнее о том, как Валерии на время пришлось оставить сцену из-за учебы и о том, с кем она мечтает выступить на одной сцене в интервью Sputnik.