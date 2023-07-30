https://sputnik-abkhazia.ru/20230730/dopolnitelnoe-vremya-o-rezultate-yunogo-abkhazskogo-shakhmatista-v-turnire-moscow-open-2023-1047195298.html

Дополнительное время: о результате юного абхазского шахматиста в турнире Moscow Open 2023

Дополнительное время: о результате юного абхазского шахматиста в турнире Moscow Open 2023

Юные шахматисты из Абхазии Нестор Багателия, Баграт Киут и Анна Палавандзия приняли участие в Международном шахматном турнире Moscow Open 2023, который... 30.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-30T18:05+0300

2023-07-30T18:05+0300

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Дополнительное время: о результате юного абхазского шахматиста в турнире Moscow Open 2023 Дополнительное время: о результате юного абхазского шахматиста в турнире Moscow Open 2023

Юные шахматисты из Абхазии Нестор Багателия, Баграт Киут и Анна Палавандзия приняли участие в Международном шахматном турнире Moscow Open 2023, который проходил в Москве с 16 по 24 июля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.Более 1500 шахматистов из 8 стран приняли участие в турнире.В рамках Moscow Open 2023 прошел турнир "Кубок Анатолия Карпова", в котором Нестор Багателия занял первое место среди юношей до 15 лет.В эфире радио Sputnik Абхазия шахматист Нестор Багателия, заместитетль председателя Федерации шахмат Абхазии Тимур Зухба и тренер по шахматам, гроссмейстер Владимир Добров обсудили результат юного абхазского спортсмена в соревнованиях в России.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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