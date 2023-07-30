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Главная способность человеческого мозга: что такое воображение

Главная способность человеческого мозга: что такое воображение

О том, что сегодня известно о работе воображения рассказал нейрофизиолог, кандидат биологических наук, сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации... 30.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-30T09:50+0300

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Главная способность человеческого мозга? Что такое воображение Главная способность человеческого мозга? Что такое воображение

Существуют ли люди, лишенные воображения, и можно ли натренировать эту способность? Есть ли отдел мозга, отвечающий за воображение, и что ученые видят с помощью МРТ. Сон и галлюцинации — это тоже воображение? Можно ли дофантазироваться до потери связи с реальностью, как эмоции связаны с воображение, и есть ли оно у животных.Возможно, увидев катящийся с горы камень, древний человек придумал колесо, а писатель-фантаст вообразил космические крейсеры, которые только предстоит изобрести. И тот, и другой пример — результаты работы воображения, создание чего-то нового на основе имеющегося опыта. Узнать как современная наука объясняет появление у человека сознания, можно ли научить обезьяну говорить, и что такое сенсорная депривация, вы можете в эпизоде "Язык, память и голоса в голове: что такое сознание?".Восстанавливаются ли нервные клетки, почему их не получается лечить, и как работает гематоэнцефалический барьер, вы можете узнать в эпизоде "Почему гибнут нейроны, и смогут ли вылечить нейродегенеративные заболевания".Зачем создавать банки образцов головного мозга, и для каких целей изучают мертвый мозг, мы рассказывали в эпизоде "МРТ этого не покажет: зачем ученым хранить и резать на кусочки наши мозги?".Слушайте подкасты РИА Новости.

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