https://sputnik-abkhazia.ru/20230730/indikativnyy-plan-na-2024-god-pribyl-po-otraslyam-ekonomiki-1047230662.html

Индикативный план на 2024 год: прибыль по отраслям экономики

Индикативный план на 2024 год: прибыль по отраслям экономики

Кабинет министров Абхазии утвердил Индикативный план социально-экономического развития Абхазии на 2024 год 30.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-30T16:15+0300

2023-07-30T16:15+0300

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Согласно индикативному плану, совокупный объем производства товаров, работ и услуг в 2024 году составит 149,7 млрд руб. В сельском хозяйстве – 11 млрд руб, внешнеэкономическая деятельность – 46,3 млрд руб. Рост по отношению к фактическим показателям 2022 года составил 34%, а к плановым показателям 2023 года 18%.Бз учета сельского хозяйства и внешнеэкономической деятельности, прогноз совокупного объема производства планируется в объеме 92,4 млрд руб, что на 24,6% больше аналогичных показателей, которые были запланированы на 2023 год, и на 29,3% больше по сравнению с фактическими показателями 2022 года.Наибольшая доля совокупного объема приходится на торговлю (59%), промышленность (10%), курорты и туризм (11%). Объем промышленного производства планируется в размере 9,2 млрд руб, что на 1,5 млрд руб, или 20,0% больше запланированных показателей на 2023 год и на 15,9% больше, чем фактический показатель 2022 года.

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