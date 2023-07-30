https://sputnik-abkhazia.ru/20230730/khutaba-rasskazal-pochemu-v-abkhazii-redko-vozbuzhdayut-dela-po-faktu-klevety-1047229847.html
Хутаба рассказал, почему в Абхазии редко возбуждают дела по факту клеветы
Хутаба рассказал, почему в Абхазии редко возбуждают дела по факту клеветы
Парламент Абхазии установил уголовную ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть... 30.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-30T15:20+0300
2023-07-30T15:20+0300
2023-07-30T15:20+0300
парламент абхазии
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законодательство
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СУХУМ, 30 июл – Sputnik. Следствию всегда сложно доказать заведомо ложные намерения автора клеветы, поэтому уголовные дела по этой статье заводятся редко, сказал в эфире радио Sputnik депутат Парламента Даут Хутаба.По словам Хутаба, ему известно всего пара случаев, когда нарушения норм законодательства о клевете были доказаны в Абхазии. При этом он считает, что поправки в закон минимизируют ложные высказывания с одной стороны и жесткие ответные действия с другой, когда речь идет о социальных сетях. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении поправки в некоторые законодательные акты в среду.Как указано в пояснительной записке, поправки направлены на совершенствование норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства республики.Изменения устанавливают уголовную ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет".Кроме того, увеличены размеры штрафа:
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парламент абхазии, клевета, законодательство, абхазия
парламент абхазии, клевета, законодательство, абхазия
Хутаба рассказал, почему в Абхазии редко возбуждают дела по факту клеветы
Парламент Абхазии установил уголовную ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет".
СУХУМ, 30 июл – Sputnik. Следствию всегда сложно доказать заведомо ложные намерения автора клеветы, поэтому уголовные дела по этой статье заводятся редко, сказал в эфире радио Sputnik депутат Парламента Даут Хутаба.
"Клевета – это очень трудно доказуемая статья, потому что здесь обязательно должно присутствовать именно заведомо ложное сообщение. Органам следствия необходимо будет доказывать, что лицо, обвиняемое в клевете, действовало, зная о том, что данная информация не достоверная. При этом информация оскорбляет, унижает честь, достоинство или какие-то профессионально-деловые качества человека", - отметил он.
По словам Хутаба, ему известно всего пара случаев, когда нарушения норм законодательства о клевете были доказаны в Абхазии.
При этом он считает, что поправки в закон минимизируют ложные высказывания с одной стороны и жесткие ответные действия с другой, когда речь идет о социальных сетях.
Парламент Абхазии принял в окончательном чтении поправки в некоторые законодательные акты в среду.
Как указано в пояснительной записке, поправки направлены на совершенствование норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства республики.
Изменения устанавливают уголовную ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет".
Кроме того, увеличены размеры штрафа:
за клевету – от 50 до 100 тысяч рублей (раньше было от 10 до 25 тысяч рублей),
за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ, включая "Интернет" - от 100 до 150 тысяч рублей (раньше от 20 до 40 тысяч рублей),
за клевету, соединенную с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления – от 150 до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет (раньше только лишение свободы на срок от 2 до 5 лет).