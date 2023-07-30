https://sputnik-abkhazia.ru/20230730/khutaba-rasskazal-pochemu-v-abkhazii-redko-vozbuzhdayut-dela-po-faktu-klevety-1047229847.html

Хутаба рассказал, почему в Абхазии редко возбуждают дела по факту клеветы

Хутаба рассказал, почему в Абхазии редко возбуждают дела по факту клеветы

Парламент Абхазии установил уголовную ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть... 30.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-30T15:20+0300

2023-07-30T15:20+0300

2023-07-30T15:20+0300

парламент абхазии

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клевета

законодательство

абхазия

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СУХУМ, 30 июл – Sputnik. Следствию всегда сложно доказать заведомо ложные намерения автора клеветы, поэтому уголовные дела по этой статье заводятся редко, сказал в эфире радио Sputnik депутат Парламента Даут Хутаба.По словам Хутаба, ему известно всего пара случаев, когда нарушения норм законодательства о клевете были доказаны в Абхазии. При этом он считает, что поправки в закон минимизируют ложные высказывания с одной стороны и жесткие ответные действия с другой, когда речь идет о социальных сетях. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении поправки в некоторые законодательные акты в среду.Как указано в пояснительной записке, поправки направлены на совершенствование норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства республики.Изменения устанавливают уголовную ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет".Кроме того, увеличены размеры штрафа:

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