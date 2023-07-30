https://sputnik-abkhazia.ru/20230730/putin-glavnoe-naznachenie-russkogo-flota---zaschita-otechestva--1047228688.html
Путин: главное назначение русского флота - защита Отечества
Путин: главное назначение русского флота - защита Отечества
День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В Санкт-Петербурге, на рейде Кронштадта и на флотах в этот день проходят традиционные... 30.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-30T11:40+0300
2023-07-30T11:40+0300
2023-07-30T11:40+0300
владимир путин
россия
вмф рф
флот
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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Русский флот не раз непреступной крепостью вставал на пути врага, его главное предназначение - в защите отечества, сказал на параде в честь дня ВМФ России президент Владимир Путин. Глава государства приехал в Петропавловскую крепость, откуда на катере совершает обход кораблей. И поздравляет моряков с праздником. На катере вместе с ним находится министр обороны России, с которым глава государства пообщался на ногах.
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MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, россия, вмф рф, флот
владимир путин, россия, вмф рф, флот
Путин: главное назначение русского флота - защита Отечества
День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В Санкт-Петербурге, на рейде Кронштадта и на флотах в этот день проходят традиционные военно-морские парады и праздничные мероприятия.
СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Русский флот не раз непреступной крепостью вставал на пути врага, его главное предназначение - в защите отечества, сказал на параде в честь дня ВМФ России президент Владимир Путин.
Он поблагодарил ВМФ за выполнение стоящих задач и безупречную службу и подчеркнул, что российский флот - надежный оплот защиты рубежей.
Глава государства приехал в Петропавловскую крепость, откуда на катере совершает обход кораблей. И поздравляет моряков с праздником. На катере вместе с ним находится министр обороны России, с которым глава государства пообщался на ногах.