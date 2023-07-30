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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230730/rossiyskie-voennye-presekli-popytku-25-ukrainskikh-bespilotnikov-atakovat-krym-1047227778.html
Российские военные пресекли попытку 25 украинских беспилотников атаковать Крым
Российские военные пресекли попытку 25 украинских беспилотников атаковать Крым
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет. 30.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-30T08:55+0300
2023-07-30T08:55+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Российские военные пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку 25 беспилотниками по объектам в Крыму, все они уничтожены, сообщили в Минобороны.Шестнадцать беспилотников сбили силы ПВО, еще девять БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.
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украина, россия, министерство обороны рф
украина, россия, министерство обороны рф

Российские военные пресекли попытку 25 украинских беспилотников атаковать Крым

08:55 30.07.2023
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПодготовка военной техники к форуму "Армия-2017" в Ростовской области
Подготовка военной техники к форуму Армия-2017 в Ростовской области - Sputnik Абхазия, 1920, 30.07.2023
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Российские военные пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку 25 беспилотниками по объектам в Крыму, все они уничтожены, сообщили в Минобороны.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым", — рассказали в ведомстве.
Шестнадцать беспилотников сбили силы ПВО, еще девять БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.
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