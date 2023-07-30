https://sputnik-abkhazia.ru/20230730/rossiyskie-voennye-presekli-popytku-25-ukrainskikh-bespilotnikov-atakovat-krym-1047227778.html

Российские военные пресекли попытку 25 украинских беспилотников атаковать Крым

Российские военные пресекли попытку 25 украинских беспилотников атаковать Крым

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет. 30.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-30T08:55+0300

2023-07-30T08:55+0300

2023-07-30T08:55+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

министерство обороны рф

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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Российские военные пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку 25 беспилотниками по объектам в Крыму, все они уничтожены, сообщили в Минобороны.Шестнадцать беспилотников сбили силы ПВО, еще девять БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.

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