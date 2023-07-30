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Российские военные пресекли попытку 25 украинских беспилотников атаковать Крым
Российские военные пресекли попытку 25 украинских беспилотников атаковать Крым
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет. 30.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-30T08:55+0300
2023-07-30T08:55+0300
2023-07-30T08:55+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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министерство обороны рф
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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Российские военные пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку 25 беспилотниками по объектам в Крыму, все они уничтожены, сообщили в Минобороны.Шестнадцать беспилотников сбили силы ПВО, еще девять БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.
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украина, россия, министерство обороны рф
украина, россия, министерство обороны рф
Российские военные пресекли попытку 25 украинских беспилотников атаковать Крым
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
СУХУМ, 30 июл - Sputnik
. Российские военные пресекли
попытку киевского режима осуществить террористическую атаку 25 беспилотниками по объектам в Крыму, все они уничтожены, сообщили в Минобороны
.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым", — рассказали в ведомстве.
Шестнадцать беспилотников сбили силы ПВО, еще девять БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.