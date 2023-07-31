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Абхазские таможенники пресекли табачную контрабанду
Абхазские таможенники пресекли табачную контрабанду
Все материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного... 31.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-31T12:51+0300
2023-07-31T12:51+0300
2023-07-31T13:19+0300
в абхазии
таможня
контрабанда
сигареты
абхазия
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СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Абхазские таможенники пресекли табачную контрабанду, сообщает Государственный комитет республики. Контрабанду обнаружили при прохождении зоны таможенного контроля т/п "Псоу" на автомобильном направлении "Экспорт".
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таможня, контрабанда, сигареты, абхазия
таможня, контрабанда, сигареты, абхазия
Абхазские таможенники пресекли табачную контрабанду
12:51 31.07.2023 (обновлено: 13:19 31.07.2023)
Все материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета.
СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Абхазские таможенники пресекли табачную контрабанду, сообщает Государственный комитет республики.
Гражданин России пытался незаконно вывезти из Абхазии 4760 штук сигарет в автомобиле.
Контрабанду обнаружили при прохождении зоны таможенного контроля т/п "Псоу" на автомобильном направлении "Экспорт".