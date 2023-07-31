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Девять участников акции против российских туристов задержали в Батуми

Девять участников акции против российских туристов задержали в Батуми

Акции грузинской оппозиции, недовольной заходом в Батуми лайнера Astoria Grande с российскими туристами, начались на минувшей неделе. 31.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Девять человек задержаны в порту Батуми на акции протеста против захода круизного лайнера с российскими туристами, сообщает МВД Грузии."Несмотря на многочисленные обращения сотрудников правоохранительных органов, участники митинга не подчинились их законным требованиям, в результате чего были задержаны девять человек", — говорится в релизе пресс-службы.Грузинская оппозиция начала акции протеста на прошлой неделе. Они посчитали обходом международных санкций заход в Батуми лайнера Astoria Grande с российскими туристами, хотя власти настаивают, что судно ходит под флагом Палау и под санкции не попадает.Круизный лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в Батуми, следует из данных агентства по продаже круизов.

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