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Девять участников акции против российских туристов задержали в Батуми
Девять участников акции против российских туристов задержали в Батуми
Акции грузинской оппозиции, недовольной заходом в Батуми лайнера Astoria Grande с российскими туристами, начались на минувшей неделе. 31.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-31T11:10+0300
2023-07-31T11:10+0300
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СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Девять человек задержаны в порту Батуми на акции протеста против захода круизного лайнера с российскими туристами, сообщает МВД Грузии."Несмотря на многочисленные обращения сотрудников правоохранительных органов, участники митинга не подчинились их законным требованиям, в результате чего были задержаны девять человек", — говорится в релизе пресс-службы.Грузинская оппозиция начала акции протеста на прошлой неделе. Они посчитали обходом международных санкций заход в Батуми лайнера Astoria Grande с российскими туристами, хотя власти настаивают, что судно ходит под флагом Палау и под санкции не попадает.Круизный лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в Батуми, следует из данных агентства по продаже круизов.
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грузия, россия, политика
Девять участников акции против российских туристов задержали в Батуми
11:10 31.07.2023 (обновлено: 12:39 31.07.2023)
Акции грузинской оппозиции, недовольной заходом в Батуми лайнера Astoria Grande с российскими туристами, начались на минувшей неделе.
СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Девять человек задержаны в порту Батуми на акции протеста против захода круизного лайнера с российскими туристами, сообщает МВД Грузии.
"Несмотря на многочисленные обращения сотрудников правоохранительных органов, участники митинга не подчинились их законным требованиям, в результате чего были задержаны девять человек", — говорится в релизе пресс-службы.
Грузинская оппозиция начала акции протеста на прошлой неделе. Они посчитали обходом международных санкций заход в Батуми лайнера Astoria Grande с российскими туристами, хотя власти настаивают, что судно ходит под флагом Палау и под санкции не попадает.
Круизный лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в Батуми, следует из данных агентства по продаже круизов.