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Дополнительную группу на 25 мест открыли в одном из детсадов Гудауты

Дополнительную группу на 25 мест открыли в одном из детсадов Гудауты

В Гудаутском районе шесть действующих дошкольных учреждений, которые посещает около 550 детей. 31.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-31T16:20+0300

2023-07-31T16:20+0300

2023-07-31T16:24+0300

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СУХУМ, 31 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Дополнительную группу на 25 мест открыли в детском саду "Кубрыц" в Гудауте, рассказал Sputnik начальник отдела образования администрации Гудаутского района Адамыр Харазия.По словам Харазия, на ремонт помещения для новой группы, на замену сантехники и на косметический ремонт в некоторых кабинетах в детском саду было выделено два миллиона рублей.В Гудаутском районе шесть действующих дошкольных учреждений, которые посещает около 550 детей.Харазия подчеркнул, что в районе существует нехватка мест в детских садах. По его данным, на сегодня 130 детей ожидают своей очереди."Это очень большая проблема, но после открытия этой группы, цифра сократится до 100. Конечно, нам нужен еще, как минимум, один детский сад. В основном эти дети находятся дома", – сказал он.Для решения этой проблемы, добавил он, в планах местных властей завершить строительство здания детского сада на улице Лакоба, рассчитанного на шесть групп по 25 человек. Оно было построено в 2012-2013 годах за счет государственных средств.

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гудаутский район, гудаута, дети, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов