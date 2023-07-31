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Дополнительную группу на 25 мест открыли в одном из детсадов Гудауты
Дополнительную группу на 25 мест открыли в одном из детсадов Гудауты
В Гудаутском районе шесть действующих дошкольных учреждений, которые посещает около 550 детей. 31.07.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Дополнительную группу на 25 мест открыли в детском саду "Кубрыц" в Гудауте, рассказал Sputnik начальник отдела образования администрации Гудаутского района Адамыр Харазия.По словам Харазия, на ремонт помещения для новой группы, на замену сантехники и на косметический ремонт в некоторых кабинетах в детском саду было выделено два миллиона рублей.В Гудаутском районе шесть действующих дошкольных учреждений, которые посещает около 550 детей.Харазия подчеркнул, что в районе существует нехватка мест в детских садах. По его данным, на сегодня 130 детей ожидают своей очереди."Это очень большая проблема, но после открытия этой группы, цифра сократится до 100. Конечно, нам нужен еще, как минимум, один детский сад. В основном эти дети находятся дома", – сказал он.Для решения этой проблемы, добавил он, в планах местных властей завершить строительство здания детского сада на улице Лакоба, рассчитанного на шесть групп по 25 человек. Оно было построено в 2012-2013 годах за счет государственных средств.
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гудаутский район, гудаута, дети, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов

Дополнительную группу на 25 мест открыли в одном из детсадов Гудауты

16:20 31.07.2023 (обновлено: 16:24 31.07.2023)
© Foto / Отдел образования администрации Гудаутского районаДополнительную группу на 25 мест открыли в одном из детсадов Гудауты
Дополнительную группу на 25 мест открыли в одном из детсадов Гудауты - Sputnik Абхазия, 1920, 31.07.2023
© Foto / Отдел образования администрации Гудаутского района
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В Гудаутском районе шесть действующих дошкольных учреждений, которые посещает около 550 детей.
СУХУМ, 31 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Дополнительную группу на 25 мест открыли в детском саду "Кубрыц" в Гудауте, рассказал Sputnik начальник отдела образования администрации Гудаутского района Адамыр Харазия.

"Ремонт в помещении еще для одной группы был завершен на прошлой неделе. Созданы все необходимые условия, чтобы дополнительно можно было набрать еще 25 детей. Там было четыре группы, рассчитанные на 100 человек. Сейчас мы ищем сотрудников для работы в этой группе. Нам нужны воспитатель и няня с опытом работы", – отметил он.

По словам Харазия, на ремонт помещения для новой группы, на замену сантехники и на косметический ремонт в некоторых кабинетах в детском саду было выделено два миллиона рублей.
В Гудаутском районе шесть действующих дошкольных учреждений, которые посещает около 550 детей.
Харазия подчеркнул, что в районе существует нехватка мест в детских садах. По его данным, на сегодня 130 детей ожидают своей очереди.
© Foto / Отдел образования администрации Гудаутского районаДополнительную группу на 25 мест открыли в одном из детсадов Гудауты
Дополнительную группу на 25 мест открыли в одном из детсадов Гудауты - Sputnik Абхазия, 1920, 31.07.2023
Дополнительную группу на 25 мест открыли в одном из детсадов Гудауты
© Foto / Отдел образования администрации Гудаутского района
"Это очень большая проблема, но после открытия этой группы, цифра сократится до 100. Конечно, нам нужен еще, как минимум, один детский сад. В основном эти дети находятся дома", – сказал он.
Для решения этой проблемы, добавил он, в планах местных властей завершить строительство здания детского сада на улице Лакоба, рассчитанного на шесть групп по 25 человек. Оно было построено в 2012-2013 годах за счет государственных средств.
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