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"Мастерская" Григория Козлова впервые приедет на гастроли в Абхазию

"Мастерская" Григория Козлова впервые приедет на гастроли в Абхазию

Гастроли организованы в рамках программы "Большие гастроли", с абхазской стороны проект поддерживают Минкультуры и РУСДРАМ. 31.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-31T17:00+0300

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СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Театр "Мастерская" Григория Козлова впервые приедет на гастроли в Абхазию, сообщается на сайте РУСДРАМа. В афише пять спектаклей в постановке художественного руководителя театра Григория Козлова и его учеников – Марии Романовой, Галины Бызгу и Александра Гошукова.6 сентября зрители увидят "Ромео и Джульетта" в постановке Григория Козлова. 7 сентября покажут спектакль о женах великих гениев – Наталье Гончаровой, Анне Достоевской, Софье Толстой, Елене Булгаковой, Ольге Книппер-Чеховой. Постановка ученицы Козлова Марии Романовой. 8 сентября пройдет спектакль "Варшавская мелодия" Леонида Зорина – легендарная пьеса о любви.9 и 10 сентября – спектакли для детей и семьи "Волшебник изумрудного города" и "Винни-пух и все-все-все".Санкт-Петербургский театр "Мастерская" основан в 2010 году. В труппе театра — выпускники Российского государственного института сценических искусств, ученики известного режиссера, заслуженного деятеля искусств России, лауреата Государственной премии России, профессора Григория Козлова. В репертуаре представлено более 50 спектаклей.

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