https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/pereslegin-na-zapade-nachali-gotovitsya-k-porazheniyu-ukrainy-v-konflikte-s-rossiey--1047238179.html

Переслегин: на Западе начали готовиться к поражению Украины в конфликте с Россией

Переслегин: на Западе начали готовиться к поражению Украины в конфликте с Россией

На Западе уже придумали, каким будет новый этап агрессивной антироссийской кампании, считает известный российский ученый-прогнозист Сергей Переслегин. 31.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-31T15:00+0300

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Переслегин: на Западе начали готовиться к поражению Украины в конфликте с Россией Переслегин: на Западе начали готовиться к поражению Украины в конфликте с Россией

Украинское контрнаступление более не имеет никаких позитивных перспектив, это не означает, что украинцы больше ничего не могут захватить, но они не могут захватить ничего, что принципиально изменило бы равновесие на фронте, считает эксперт.Запад может продолжать вкладываться в конфликт, чтобы причинить проблемы победителю – российской стороне, но это может продолжаться только до определенного момента, поскольку если поражение ВСУ будет полным, все, что сейчас отправляется на Украину, получит российская сторона по условиям мирного договора, считает аналитик."На Западе существует переход к пониманию неизбежности поражения Украины, а тем самым нужно начать готовить переговоры с Россией, причем эти переговоры должны вестись таким образом, чтобы мир был компромиссным, и чтобы его можно было выдать в медиа за "победу Запада над русскими орками", ― полагает Переслегин.В этой ситуации единственное, что может предпринять Запад, это быстрое и очень жесткое медийное наступление на Россию, поводом для которого может стать ситуация с мигрантами, убежден эксперт.

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