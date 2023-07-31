https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/registratsiya-na-rossiyskikh-saytakh-s-pomoschyu-inostrannogo-e-mail-budet-zapreschena-1047247192.html

Регистрация на российских сайтах с помощью иностранного e-mail будет запрещена

Регистрация на российских сайтах с помощью иностранного e-mail будет запрещена

На российских сайтах, где нужна регистрация, будет предполагаться только четыре способа регистрации 31.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-31T19:00+0300

2023-07-31T19:00+0300

2023-07-31T19:00+0300

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СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с декабря регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.На российских сайтах, где нужна регистрация, будет предполагаться только четыре способа регистрации: Соответствующие требования вступают в силу с 1 декабря 2023 года.

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