https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/registratsiya-na-rossiyskikh-saytakh-s-pomoschyu-inostrannogo-e-mail-budet-zapreschena-1047247192.html
Регистрация на российских сайтах с помощью иностранного e-mail будет запрещена
Регистрация на российских сайтах с помощью иностранного e-mail будет запрещена
На российских сайтах, где нужна регистрация, будет предполагаться только четыре способа регистрации 31.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-31T19:00+0300
2023-07-31T19:00+0300
2023-07-31T19:00+0300
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СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с декабря регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.На российских сайтах, где нужна регистрация, будет предполагаться только четыре способа регистрации: Соответствующие требования вступают в силу с 1 декабря 2023 года.
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россия, интернет, в мире
Регистрация на российских сайтах с помощью иностранного e-mail будет запрещена
На российских сайтах, где нужна регистрация, будет предполагаться только четыре способа регистрации
СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с декабря регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
На российских сайтах, где нужна регистрация, будет предполагаться только четыре способа регистрации:
по номеру телефона оператора России,
через Единую биометрическую систему,
через иную инфосистему, которой владеет гражданин России,
через российское юридическое лицо.
Соответствующие требования вступают в силу с 1 декабря 2023 года.