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Россиянка пыталась незаконно продать "ботокс" в салоне в Гагре
Россиянка пыталась незаконно продать "ботокс" в салоне в Гагре
СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Косметологический препарат "ботокс" был изъят при попытке сбыта в одном из салонов красоты Гагры, сообщает Государственный таможенный... 31.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-31T18:20+0300
2023-07-31T18:20+0300
2023-07-31T18:20+0300
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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Косметологический препарат "ботокс" был изъят при попытке сбыта в одном из салонов красоты Гагры, сообщает Государственный таможенный комитет. Все материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Госкомитета.
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Россиянка пыталась незаконно продать "ботокс" в салоне в Гагре
СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Косметологический препарат "ботокс" был изъят при попытке сбыта в одном из салонов красоты Гагры, сообщает Государственный таможенный комитет.
Гражданка России пыталась продать ботокс в одном из салонов, препарат обнаружили у нее в сумке. Всего было изъято 28 штук, ввезенных на таможенную территорию Абхазии с нарушением таможенных правил.
Все материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Госкомитета.