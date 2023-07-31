https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/rossiyanka-pytalas-nezakonno-prodat-botoks-v-salone-v-gagre-1047247091.html

Россиянка пыталась незаконно продать "ботокс" в салоне в Гагре

Россиянка пыталась незаконно продать "ботокс" в салоне в Гагре

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Косметологический препарат "ботокс" был изъят при попытке сбыта в одном из салонов красоты Гагры, сообщает Государственный таможенный... 31.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-31T18:20+0300

2023-07-31T18:20+0300

2023-07-31T18:20+0300

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абхазия

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россия

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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Косметологический препарат "ботокс" был изъят при попытке сбыта в одном из салонов красоты Гагры, сообщает Государственный таможенный комитет. Все материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Госкомитета.

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