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Шойгу: украинские войска отчаянно атакуют, но продвижения нет
Шойгу: украинские войска отчаянно атакуют, но продвижения нет
Украина только за июль потеряла 20 824 военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 танков Leopard, 11 БМП Bradley и десятки западных... 31.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-31T14:20+0300
2023-07-31T14:20+0300
2023-07-31T15:19+0300
военная спецоперация рф в донбассе
сергей шойгу
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СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Украина отчаянно бросает новые силы на штурм российских позиций, однако благодаря упорству военных РФ продвижения противника не допущено, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.Он отметил, что российские войска ведут активные действия на всех направлениях проведения специальной военной операции (СВО), сосредоточившись на ослаблении боевых возможностей противника.Киевский режим сосредоточился на фоне неудачного "контрнаступления" на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в России. Поэтому, по словам министра, Вооруженные силы РФ в разы увеличили интенсивность ударов по украинским военным объектам, связанным с терактами.
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сергей шойгу, россия, украина, министерство обороны рф
сергей шойгу, россия, украина, министерство обороны рф
Шойгу: украинские войска отчаянно атакуют, но продвижения нет
14:20 31.07.2023 (обновлено: 15:19 31.07.2023)
Украина только за июль потеряла 20 824 военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 танков Leopard, 11 БМП Bradley и десятки западных артиллерийских установок, сообщил глава Минобороны РФ.
СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Украина отчаянно бросает новые силы на штурм российских позиций, однако благодаря упорству военных РФ продвижения противника не допущено, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"Командование вооруженных сил Украины отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено", – сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Он отметил, что российские войска ведут активные действия на всех направлениях проведения специальной военной операции (СВО), сосредоточившись на ослаблении боевых возможностей противника.
Киевский режим сосредоточился на фоне неудачного "контрнаступления" на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в России. Поэтому, по словам министра, Вооруженные силы РФ в разы увеличили интенсивность ударов по украинским военным объектам, связанным с терактами.