https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/shoygu-ukrainskie-voyska-otchayanno-atakuyut-no-prodvizheniya-net-1047240167.html

Шойгу: украинские войска отчаянно атакуют, но продвижения нет

Шойгу: украинские войска отчаянно атакуют, но продвижения нет

Украина только за июль потеряла 20 824 военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 танков Leopard, 11 БМП Bradley и десятки западных... 31.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-31T14:20+0300

2023-07-31T14:20+0300

2023-07-31T15:19+0300

военная спецоперация рф в донбассе

сергей шойгу

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Украина отчаянно бросает новые силы на штурм российских позиций, однако благодаря упорству военных РФ продвижения противника не допущено, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.Он отметил, что российские войска ведут активные действия на всех направлениях проведения специальной военной операции (СВО), сосредоточившись на ослаблении боевых возможностей противника.Киевский режим сосредоточился на фоне неудачного "контрнаступления" на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в России. Поэтому, по словам министра, Вооруженные силы РФ в разы увеличили интенсивность ударов по украинским военным объектам, связанным с терактами.

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сергей шойгу, россия, украина, министерство обороны рф