https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/shtaty-khotyat-otkryt-protiv-rossii-severnyy-front-1047236989.html

Штаты хотят открыть против России Северный фронт

Штаты хотят открыть против России Северный фронт

Глупо было бы надеяться, что, отыграв и бросив Украину, американские элиты перестанут давить на Россию. Объективно говоря, этот прессинг — их единственная... 31.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-31T10:20+0300

2023-07-31T10:20+0300

2023-07-31T12:47+0300

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Уже строятся новые ледоколы, на регулярной основе проводятся в приполярной зоне учения НАТО, американские авианосцы бороздят северные моря. Норвегию, Швецию и Финляндию — северный фланг альянса — усиленно дрессируют для противостояния с Россией. "НАТО должна нарастить свое присутствие в Арктике", — говорит Йенс Столтенберг. Рупор американской военщины The Washington Post сообщил недавно, что Арктика становится зоной Большой игры — то есть стратегического противостояния англосаксов и России, пишет Виктори Никифорова для РИА Новости. Вишенкой на торте стало решение стран — членов Арктического совета приостановить свое в нем членство под предлогом того, что Россия начала СВО на Украине. Это парализовало единственный внеполитический совещательный орган, в рамках которого арктические державы могли худо-бедно договариваться между собой. На сегодня ситуация такова, что все страны — члены Совета, кроме России, являются членами НАТО. Так что как с ними разговаривать, вообще непонятно.Смешно обращаться к учебникам истории и пытаться доказывать нашим западным партнерам, что наше северное побережье и северные моря мы освоили еще столетия назад, когда таких "арктических держав", как США, Канада, Финляндия, еще и в природе не было. Они и так все это отлично знают. Им не дает покоя тот невероятный джекпот, который Россия срывает благодаря таянию приполярных ледников. Именно за него и развернется новый раунд Большой игры.Северный морской путь — это натуральное эльдорадо для нашей страны. Тут и невероятные возможности для транзита: за прошлый год здесь перевезли больше 34 миллионов тонн грузов, это в шесть раз больше, чем пиковые показатели эпохи СССР. Тут и строительство уникальных плавучих АЭС. Тут и гигантские залежи ресурсов на шельфе.Таким образом, первая цель Вашингтона — не допустить свободного развития России в ее Арктической зоне, не позволить осваивать ее богатства, затормозить наше развитие. Это один в один напоминает, кстати, и сегодняшнюю ситуацию в Донбассе. Там ведь тоже богатейшая земля, исторически принадлежащая России. Мировой уровень агропрома, порты, тяжелая индустрия, великолепный трудовой человеческий потенциал, — и все это американцы уничтожают в хлам, лишь бы не дать нам все это использовать.Но есть у Вашингтона и вторая цель — продолжать ослаблять своих европейских вассалов. На Украине для них все отнюдь не закончится. Если закроется украинский фронт, американцы мигом откроют фронт арктический. И новым членам НАТО не удастся отсидеться в тылу, отважно имитируя боевые действия в рамках учений альянса. Эти страны втянут в конфликт с Россией и разорят военными расходами.На северном фланге НАТО эту американскую стратегию отлично понимают. Только что норвежские эксперты разразились панической статьей в журнале Foreign Policy. Это ответ на публикацию The Washington Post насчет Большой игры в Арктике.Нет-нет, пишут авторы, что бы там ни говорили всякие кассандры, никакой Большой игры в регионе не будет, на северном фронте без перемен, и не надо толкать нас к обострению с Россией. У новых стран — членов НАТО давно сложились свои алгоритмы отношений с ядерным соседом, и они их менять не хотят.Ответом на это станет ускоренное развитие Россией своей северной военной инфраструктуры в дополнение к сохранившейся еще с советских времен. Базы, аэродромы, системы ПВО — все это будет оформлено в лучшем виде, на мировом уровне. Свое эльдорадо, этот богатейший приз, подаренный нам природой, мы будем защищать всеми средствами.По плану, принятому на период до 2035 года, будет спокойно и планомерно развиваться и Севморпуть. Особенно обидно для наших западных партнеров тут то, что они сами за последние несколько лет разогнали до небес цены на перевозки и логистику, а прибыль от этого теперь будет получать Россия. Арктика станет источником нашего могущества и богатства, обеспечит развитие наших самых неуютных когда-то земель.Тем временем американцы могут продолжать гоняться за двумя зайцами — как бы половчее убить Европу о Россию, а Россию об Европу. Исход этих метаний очевиден.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/svo-zapad-bespokoyat-planiruyuschie-bomby-i-neplanovaya-pobeda-rossii-1046759304.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/vremya-dlya-ssha-istekaet-u-vashingtona-ostalos-neskolko-mesyatsev-1047088165.html

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Никифорова Виктория https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

Никифорова Виктория https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

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Никифорова Виктория https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

колумнисты, нато, африка, россия, политика