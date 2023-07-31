https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/takie-obstoyatelstva-marshaniya-ob-izmeneniyakh-v-zakone-ob-nds--1047175840.html
Такие обстоятельства: Маршания об изменениях в законе об НДС
Такие обстоятельства: Маршания об изменениях в законе об НДС
Депутат Парламента Абхазии Дмитрий Маршания в эфире радио Sputnik рассказал, на что направлены поправки в закон об НДС. 31.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-31T12:04+0300
2023-07-31T12:04+0300
2023-07-31T12:23+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
абхазия
парламент абхазии
налоги
ндс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1c/1047176213_0:0:1157:651_1920x0_80_0_0_a147722d3562c808bc0cd8e48367526e.jpg
Такие обстоятельства: Маршания об изменениях в законе об НДС
Такие обстоятельства: Маршания об изменениях в законе об НДС
Парламент Абхазии внес поправки в закон об НДС. Изменения направлены на регулирование вопросов, связанных с восстановлением налогоплательщикам сумм налога, принятых к вычету. Что подразумевают поправки и планируются ли другие изменения в закон, в эфире радио Sputnik рассказал депутат Дмитрий Маршания. Также Маршания рассказал детали о республиканском центре обработки данных, который появится в Абхазии. Здание ЦОД уже строится. Это необходимо в том числе для обработки и хранения информации, полученной от контрольно-кассовых машин. Внедрение онлайн-касс было отложено на 2024 год. Они позволят налоговикам получать информацию о всех транзакциях в онлайн режиме. “Как мы договорились с нашими таможенными органами, таможня сможет занимать часть ЦОДа и использовать для обработки данных, которые будут поступать с контрольно-кассовых машин”, — отметил Маршания. По его словам, в странах, где появились контрольно-кассовые машины платежи в среднем увеличиваются на 40-50%. Это поможет значительно наладить администрирование доходов в стране.Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1c/1047176213_0:0:1101:826_1920x0_80_0_0_cef918a5275dbc781395daf1e96f379f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, парламент абхазии, налоги, ндс, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, парламент абхазии, налоги, ндс, аудио
Такие обстоятельства: Маршания об изменениях в законе об НДС
12:04 31.07.2023 (обновлено: 12:23 31.07.2023)
Депутат Парламента Абхазии Дмитрий Маршания в эфире радио Sputnik рассказал, на что направлены поправки в закон об НДС.
Парламент Абхазии внес поправки в закон об НДС. Изменения направлены на регулирование вопросов, связанных с восстановлением налогоплательщикам сумм налога, принятых к вычету. Что подразумевают поправки и планируются ли другие изменения в закон, в эфире радио Sputnik рассказал депутат Дмитрий Маршания.
Также Маршания рассказал детали о республиканском центре обработки данных, который появится в Абхазии. Здание ЦОД уже строится. Это необходимо в том числе для обработки и хранения информации, полученной от контрольно-кассовых машин. Внедрение онлайн-касс было отложено на 2024 год. Они позволят налоговикам получать информацию о всех транзакциях в онлайн режиме.
“Как мы договорились с нашими таможенными органами, таможня сможет занимать часть ЦОДа и использовать для обработки данных, которые будут поступать с контрольно-кассовых машин”, — отметил Маршания.
По его словам, в странах, где появились контрольно-кассовые машины платежи в среднем увеличиваются на 40-50%. Это поможет значительно наладить администрирование доходов в стране.
Подробности слушайте в аудиофайле
.