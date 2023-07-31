https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/takie-obstoyatelstva-marshaniya-ob-izmeneniyakh-v-zakone-ob-nds--1047175840.html

Такие обстоятельства: Маршания об изменениях в законе об НДС

Такие обстоятельства: Маршания об изменениях в законе об НДС

Депутат Парламента Абхазии Дмитрий Маршания в эфире радио Sputnik рассказал, на что направлены поправки в закон об НДС. 31.07.2023, Sputnik Абхазия

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2023-07-31T12:04+0300

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Такие обстоятельства: Маршания об изменениях в законе об НДС Такие обстоятельства: Маршания об изменениях в законе об НДС

Парламент Абхазии внес поправки в закон об НДС. Изменения направлены на регулирование вопросов, связанных с восстановлением налогоплательщикам сумм налога, принятых к вычету. Что подразумевают поправки и планируются ли другие изменения в закон, в эфире радио Sputnik рассказал депутат Дмитрий Маршания. Также Маршания рассказал детали о республиканском центре обработки данных, который появится в Абхазии. Здание ЦОД уже строится. Это необходимо в том числе для обработки и хранения информации, полученной от контрольно-кассовых машин. Внедрение онлайн-касс было отложено на 2024 год. Они позволят налоговикам получать информацию о всех транзакциях в онлайн режиме. “Как мы договорились с нашими таможенными органами, таможня сможет занимать часть ЦОДа и использовать для обработки данных, которые будут поступать с контрольно-кассовых машин”, — отметил Маршания. По его словам, в странах, где появились контрольно-кассовые машины платежи в среднем увеличиваются на 40-50%. Это поможет значительно наладить администрирование доходов в стране.Подробности слушайте в аудиофайле.

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