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Взаимный интерес: Джопуа о взаимоотношениях Никарагуа и Абхазии

Взаимный интерес: Джопуа о взаимоотношениях Никарагуа и Абхазии

Первый вице-премьер правительства Абхазии Беслан Джопуа рассказал в эфире радио Sputnik о взаимоотношениях между Республикой Абхазия и Никарагуа, в чем состоит... 31.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-31T09:40+0300

2023-07-31T09:40+0300

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радио

абхазия

никарагуа

сотрудничество

взаимодействие

взаимный интерес

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Взаимный интерес: Джопуа о взаимоотношениях Абхазии и Никарагуа Взаимный интерес: Джопуа о взаимоотношениях Абхазии и Никарагуа

Делегация Абхазии во главе с первым вице-премьером Бесланом Джопуа находилась в Манагуа с 18 июля по 22 июля, участвовала в праздновании 44-й годовщины триумфа Сандинистской Революции в Никарагуа. Беслан Джопуа и министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада Колиндрес подписали Программу мероприятий на 2023 год, который предполагает сотрудничество в области культуры, спорта, образования, молодежной политики."Никарагуа – вторая страна после России, которая признала наш суверенитет, нашу независимость. В первую очередь мы поддерживаем дипломатические взаимоотношения. Представители абхазского посольства приглашаются на все политические мероприятия, вхожи во все структуры правительства, и я своими глазами увидел, их хорошо принимают, знают. Если говорить об экономических взаимоотношениях, то это сложно, так как транспортная логистика не дает возможность наладить какой-то товарооборот", – сказал Джопуа.Он отметил, что только транспортные расходы двух представителей официальной делегации обошлись более двух миллионов рублей.Джопуа рассказал, что предполагает план мероприятий сотрудничества Абхазии и Никарагуа на 2023 год, и как он будет воплощаться в жизнь.Полная версия беседы в аудиофайле.

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абхазия, никарагуа, сотрудничество, взаимодействие, взаимный интерес, аудио