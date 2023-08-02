https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/azhd-provedet-remontnye-raboty-na-chetyrekh-stantsiyakh-i-trekh-vokzalakh-1047273795.html

АЖД проведет ремонтные работы на четырех станциях и трех вокзалах

АЖД проведет ремонтные работы на четырех станциях и трех вокзалах

СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Новые балясины установят на вокзале "Сухум", там уложат брусчатку, а на грузовом дворе заменят кровлю пакгауза (прим. - склад). 02.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-02T10:15+0300

2023-08-02T10:15+0300

2023-08-02T11:09+0300

в абхазии

железная дорога

абхазская железная дорога

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/11/1039646882_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_95d57c70bb53a622fb489fd9acdce297.jpg

СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Новые балясины установят на вокзале "Сухум", там уложат брусчатку, а на грузовом дворе заменят кровлю пакгауза (прим. - склад). Как сообщили в АЖД, на вокзале уже очистили и начали красить эстакады. Вторым этапом будет приведен в порядок и фасад здания.Новые балясины установят и на станции "Гума". Планируется провести капремонт крыши и фасада станции "Гагрипш", уже готова проектно-сметная документация. В Новом Афоне абхазские инвесторы приступили к восстановлению станции "Псырцха". На станции "Абатаа" завершены подготовительные работы, скоро приступят к укладке брусчатки и ремонту балюстрады, уже проведена электропроводка.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

железная дорога, абхазская железная дорога, абхазия