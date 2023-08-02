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https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/azhd-provedet-remontnye-raboty-na-chetyrekh-stantsiyakh-i-trekh-vokzalakh-1047273795.html
АЖД проведет ремонтные работы на четырех станциях и трех вокзалах
АЖД проведет ремонтные работы на четырех станциях и трех вокзалах
СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Новые балясины установят на вокзале "Сухум", там уложат брусчатку, а на грузовом дворе заменят кровлю пакгауза (прим. - склад). 02.08.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Новые балясины установят на вокзале "Сухум", там уложат брусчатку, а на грузовом дворе заменят кровлю пакгауза (прим. - склад). Как сообщили в АЖД, на вокзале уже очистили и начали красить эстакады. Вторым этапом будет приведен в порядок и фасад здания.Новые балясины установят и на станции "Гума". Планируется провести капремонт крыши и фасада станции "Гагрипш", уже готова проектно-сметная документация. В Новом Афоне абхазские инвесторы приступили к восстановлению станции "Псырцха". На станции "Абатаа" завершены подготовительные работы, скоро приступят к укладке брусчатки и ремонту балюстрады, уже проведена электропроводка.
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железная дорога, абхазская железная дорога, абхазия
железная дорога, абхазская железная дорога, абхазия

АЖД проведет ремонтные работы на четырех станциях и трех вокзалах

10:15 02.08.2023 (обновлено: 11:09 02.08.2023)
© Sputnik / Акоп КущянСухумский железнодорожный вокзал
Сухумский железнодорожный вокзал - Sputnik Абхазия, 1920, 02.08.2023
© Sputnik / Акоп Кущян
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СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Новые балясины установят на вокзале "Сухум", там уложат брусчатку, а на грузовом дворе заменят кровлю пакгауза (прим. - склад).
Как сообщили в АЖД, на вокзале уже очистили и начали красить эстакады.
Продолжаются работы по замене крыши вокзала "Гудаута". Все помещения очищены от строительного мусора. Уже закуплены все необходимые стройматериалы, идет подготовка для монтажа новой кровли.
Вторым этапом будет приведен в порядок и фасад здания.
Новые балясины установят и на станции "Гума".
Планируется провести капремонт крыши и фасада станции "Гагрипш", уже готова проектно-сметная документация. В Новом Афоне абхазские инвесторы приступили к восстановлению станции "Псырцха".
На станции "Абатаа" завершены подготовительные работы, скоро приступят к укладке брусчатки и ремонту балюстрады, уже проведена электропроводка.
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