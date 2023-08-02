День Воздушно-десантных войск отметили в Сухуме
11:40 02.08.2023 (обновлено: 13:13 02.08.2023)
© Sputnik / Бадрак АвидзбаДень Воздушно-десантных войск отметили в Сухуме
© Sputnik / Бадрак Авидзба
День Воздушно-десантных войск традиционно отмечается в России 2 августа.
СУХУМ, 2 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония возложения цветов прошла в день Воздушно-десантных войск на месте захоронения ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, командира воздушно-десантной бригады Хасана Харазия.
"В Союзе десантников и спецназа Абхазии 84 человека, все они принимали участие не в одной войне, они прошли многие боевые действия и сейчас участвуют в событиях на Донбассе. Дай бог, чтобы все здоровыми вернулись сюда. Наши ребята воевали в Афганистане, во Вьетнаме, в Отечественной войне народа Абхазии в самые тяжелые моменты они выполняли свой долг", – сказал председатель Союза десантников и спецназа Абхазии Амиран Кварчия.
В сквере у Абхазской государственной филармонии собрались как действующие, так и бывшие военнослужащие ВДВ.
"Мы, абхазы, гордимся тем, что наш земляк абхаз, генерал-лейтенант Хасан Лагустанович Харазия, командовал гвардейской бригадой ВДВ в Великой Отечественной войне. С малыми потерями они подошли к Берлину и участвовали во взятии города – это большая честь. К тому же в подмосковном городе Раменское, где он жил, есть дом-музей Хасана Харазия, улица и парк его имени", – отметил представитель Союза десантников России в Абхазии Важа Лабжания
Хасан Харазия родился в 1908 году в селе Мерхеул. В годы Великой Отечественной войны он командовал десятой гвардейской воздушно-десантной бригадой. Участвовал в боях под Тулой, Орлом и в Смоленской области.
© Sputnik / Бадрак АвидзбаДень Воздушно-десантных войск отметили в Сухуме
День Воздушно-десантных войск отметили в Сухуме
© Sputnik / Бадрак Авидзба
В 1959 году был назначен заместителем командующего войсками Уральского военного округа, награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени и Суворова, двумя орденами Отечественной войны.
25 августа 2018 года в Подмосковном Раменском открыли памятник абхазскому генералу.
День Воздушно-десантных войск традиционно отмечается в России 2 августа. В этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые для выполнения тактической задачи подразделение из 12 человек было десантировано на парашютах.