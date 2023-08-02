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День Воздушно-десантных войск отметили в Сухуме

День Воздушно-десантных войск отметили в Сухуме

День Воздушно-десантных войск традиционно отмечается в России 2 августа. 02.08.2023, Sputnik Абхазия

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воздушно-десантные войска россии

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СУХУМ, 2 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония возложения цветов прошла в день Воздушно-десантных войск на месте захоронения ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, командира воздушно-десантной бригады Хасана Харазия.В сквере у Абхазской государственной филармонии собрались как действующие, так и бывшие военнослужащие ВДВ.Хасан Харазия родился в 1908 году в селе Мерхеул. В годы Великой Отечественной войны он командовал десятой гвардейской воздушно-десантной бригадой. Участвовал в боях под Тулой, Орлом и в Смоленской области.В 1959 году был назначен заместителем командующего войсками Уральского военного округа, награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени и Суворова, двумя орденами Отечественной войны.25 августа 2018 года в Подмосковном Раменском открыли памятник абхазскому генералу.День Воздушно-десантных войск традиционно отмечается в России 2 августа. В этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые для выполнения тактической задачи подразделение из 12 человек было десантировано на парашютах.

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