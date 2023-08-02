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Двадцать шесть гидов-нелегалов выявили в Абхазии с начала 2023 года

Двадцать шесть гидов-нелегалов выявили в Абхазии с начала 2023 года

Сотрудники Минтуризма проводят регулярные рейды против нелегальных экскурсоводов. 02.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Двадцать шесть гидов-нелегалов выявлено в Абхазии с начала 2023 года, сообщила пресс-служба Минтуризма. Как отметили в ведомстве, все они оказались гражданами России. Всего в Абхазии около 500 лицензированных экскурсоводов. Они проходят курсы подготовки в Министерстве туризма и проходят аттестацию.Регулярные рейды для выявления гидов, работающих без аттестации и зачастую искажающих историю республики, проводятся с 2021 года.

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