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Двадцать шесть гидов-нелегалов выявили в Абхазии с начала 2023 года
Двадцать шесть гидов-нелегалов выявили в Абхазии с начала 2023 года
Сотрудники Минтуризма проводят регулярные рейды против нелегальных экскурсоводов. 02.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-02T19:35+0300
2023-08-02T19:35+0300
2023-08-02T19:45+0300
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СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Двадцать шесть гидов-нелегалов выявлено в Абхазии с начала 2023 года, сообщила пресс-служба Минтуризма. Как отметили в ведомстве, все они оказались гражданами России. Всего в Абхазии около 500 лицензированных экскурсоводов. Они проходят курсы подготовки в Министерстве туризма и проходят аттестацию.Регулярные рейды для выявления гидов, работающих без аттестации и зачастую искажающих историю республики, проводятся с 2021 года.
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туристы, экскурсии, абхазия, отдых в абхазии
туристы, экскурсии, абхазия, отдых в абхазии
Двадцать шесть гидов-нелегалов выявили в Абхазии с начала 2023 года
19:35 02.08.2023 (обновлено: 19:45 02.08.2023)
Сотрудники Минтуризма проводят регулярные рейды против нелегальных экскурсоводов.
СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Двадцать шесть гидов-нелегалов выявлено в Абхазии с начала 2023 года, сообщила пресс-служба Минтуризма.
Как отметили в ведомстве, все они оказались гражданами России.
Минтуризма совместно с МВД и Ассоциацией экскурсоводов проводят еженедельно рейды.
Всего в Абхазии около 500 лицензированных экскурсоводов. Они проходят курсы подготовки в Министерстве туризма и проходят аттестацию.
Регулярные рейды для выявления гидов, работающих без аттестации и зачастую искажающих историю республики, проводятся с 2021 года.