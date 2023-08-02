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Госансамбль "Кавказ" выступит в Южной Осетии
Госансамбль "Кавказ" выступит в Южной Осетии
Концерт будет посвящен 15-летию со Дня признания Россией независимости Южной Осетии. 02.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-02T19:00+0300
2023-08-02T19:00+0300
2023-08-02T19:14+0300
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СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Государственный ансамбль народного танца "Кавказ" и Государственный ансамбль песни и танца "Симд" дадут совместный концерт "Танец дружбы" в Цхинвале 26 августа.По его словам, коллектив подготовил большую программу, состоящую из 11 номеров.В программе такие танцы, как:На гастроли поедут 50 человек.
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танцы, южная осетия, абхазия, министерство культуры абхазии, культура
танцы, южная осетия, абхазия, министерство культуры абхазии, культура
Госансамбль "Кавказ" выступит в Южной Осетии
19:00 02.08.2023 (обновлено: 19:14 02.08.2023)
Концерт будет посвящен 15-летию со Дня признания Россией независимости Южной Осетии.
СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Государственный ансамбль народного танца "Кавказ" и Государственный ансамбль песни и танца "Симд" дадут совместный концерт "Танец дружбы" в Цхинвале 26 августа.
"Сейчас очень активный творческий сезон. Мы даем по два концерта в неделю в Абхазии и параллельно готовимся к очень ответственному выступлению в Цхинвале. Нагрузка на артистов большая, но настроение у всех – шикарное. Гастроли для нас – это глоток свежего воздуха", - отметил худрук "Кавказа" заслуженный артист Абхазии Омар Тарба.
По его словам, коллектив подготовил большую программу, состоящую из 11 номеров.
В программе такие танцы, как:
осетинский народный танец "Симд",
хореографическую поэму "Поединок",
На гастроли поедут 50 человек.