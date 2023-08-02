Госансамбль "Кавказ" выступит в Южной Осетии

"Сейчас очень активный творческий сезон. Мы даем по два концерта в неделю в Абхазии и параллельно готовимся к очень ответственному выступлению в Цхинвале. Нагрузка на артистов большая, но настроение у всех – шикарное. Гастроли для нас – это глоток свежего воздуха", - отметил худрук "Кавказа" заслуженный артист Абхазии Омар Тарба.