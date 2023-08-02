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Куджба о Международном музыкальном фестивале в Пицундском храме: уникальная энергетика
Куджба о Международном музыкальном фестивале в Пицундском храме: уникальная энергетика
I Международный музыкальный фестиваль классической музыки открылся в концертном зале Пицундского храма 31 июля. Он будет проходить до 4 августа. В фестивале... 02.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-02T12:25+0300
2023-08-02T12:25+0300
2023-08-02T15:19+0300
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Куджба о фестивале в Пицунде
Куджба о фестивале в Пицунде
I Международный музыкальный фестиваль классической музыки открылся в концертном зале Пицундского храма 31 июля. Он будет проходить до 4 августа. В фестивале принимают участие коллективы, вокалисты и музыканты из Абхазии, России, Канады, Турции и США.Художественный руководитель фестиваля Барас Куджба в интервью радио Sputnik отметил, что все участники получают большое удовольствие от музицирования в прекрасном концертном зале Пцундского храма. "Аура наполнена историей нашего храма. Энергетика уникальная. Музыканты высокого уровня это понимают по-особому и очень ответственно относятся к выступлениям", – сказал Куджба. Подробности слушайте в подкасте. Организатором выступает "Благотворительный фонд социально-культурных инициатив", который с 2014 года до начала пандемии коронавируса проводил благотворительные концерты классической музыки в поддержку тяжелобольных детей Абхазии.
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подкасты, абхазия, музыка, пицунда, аудио
подкасты, абхазия, музыка, пицунда, аудио
I Международный музыкальный фестиваль классической музыки открылся в концертном зале Пицундского храма 31 июля. Он будет проходить до 4 августа. В фестивале принимают участие коллективы, вокалисты и музыканты из Абхазии, России, Канады, Турции и США.
Художественный руководитель фестиваля Барас Куджба в интервью радио Sputnik отметил, что все участники получают большое удовольствие от музицирования в прекрасном концертном зале Пцундского храма.
"Аура наполнена историей нашего храма. Энергетика уникальная. Музыканты высокого уровня это понимают по-особому и очень ответственно относятся к выступлениям", – сказал Куджба.
Подробности слушайте в подкасте
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Организатором выступает "Благотворительный фонд социально-культурных инициатив", который с 2014 года до начала пандемии коронавируса проводил благотворительные концерты классической музыки в поддержку тяжелобольных детей Абхазии.