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Куджба о Международном музыкальном фестивале в Пицундском храме: уникальная энергетика

Куджба о Международном музыкальном фестивале в Пицундском храме: уникальная энергетика

I Международный музыкальный фестиваль классической музыки открылся в концертном зале Пицундского храма 31 июля. Он будет проходить до 4 августа. В фестивале... 02.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-02T12:25+0300

2023-08-02T12:25+0300

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Куджба о фестивале в Пицунде Куджба о фестивале в Пицунде

I Международный музыкальный фестиваль классической музыки открылся в концертном зале Пицундского храма 31 июля. Он будет проходить до 4 августа. В фестивале принимают участие коллективы, вокалисты и музыканты из Абхазии, России, Канады, Турции и США.Художественный руководитель фестиваля Барас Куджба в интервью радио Sputnik отметил, что все участники получают большое удовольствие от музицирования в прекрасном концертном зале Пцундского храма. "Аура наполнена историей нашего храма. Энергетика уникальная. Музыканты высокого уровня это понимают по-особому и очень ответственно относятся к выступлениям", – сказал Куджба. Подробности слушайте в подкасте. Организатором выступает "Благотворительный фонд социально-культурных инициатив", который с 2014 года до начала пандемии коронавируса проводил благотворительные концерты классической музыки в поддержку тяжелобольных детей Абхазии.

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