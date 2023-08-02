https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/kvotnaya-kampaniya-kak-idet-postuplenie-abkhazskikh-abiturientov-v-vuzy-rossii--1047280855.html

Квотная кампания: как идет поступление абхазских абитуриентов в вузы России

Квотная кампания: как идет поступление абхазских абитуриентов в вузы России

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал об итогах программы по поступлению... 02.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-02T15:00+0300

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Как рассказал Дмитрий Федотов, в среднем на одно место претендовало два человека, наиболее востребованными специальностями стали медицинское и творческое направления, а также IT-специальности, строительство, архитектура и журналистика. На поступление в российские вузы было подано 203 заявки, из которых одобрено 89 кандидатов, 84 находятся на этапе зачисления, сказал в интервью радио Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов. "Не совсем мы довольны результатами этой кампании, так как у нас в этом году были выделены квоты на технические специальности для аэропорта, и в этой связи мы недовольны тем, что из тех 25 квот, что мы запланировали на технические специальности, обслуживающий персонал для аэропорта, этой возможностью воспользовались только восемь человек", – подчеркнул Федотов. По его словам, уровень знаний абхазских абитуриентов достаточно высокий, качество образования в Абхазии из года в год улучшается.

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