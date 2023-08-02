https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/litsa-pobedy-v-abkhazii-provedut-aktsiyu-bessmertnyy-polk-1047285716.html
Лица победы: в Абхазии проведут акцию "Бессмертный полк"
Лица победы: в Абхазии проведут акцию "Бессмертный полк"
Пресс-конференция, посвященная акции "Бессмертный полк" ко Дню Победы и Независимости и Дню признания независимости Абхазии, состоялась в пресс-центре Sputnik... 02.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-02T17:35+0300
2023-08-02T17:35+0300
2023-08-02T17:42+0300
пресс-центр
видео
мультимедиа
абхазия
видео из пресс-центра
овна
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Организатором акции выступили Ассоциация женщин-инвалидов участников Отечественной войны народа Абхазии и сотовый оператор "А-мобаил".По словам председателя Ассоциации Ларисы Тарба, акция началась в 2016 году, когда было собрано и пронесено в шествии около 2000 портретов участников Отечественной войны народа Абхазии. В этом году акция примет республиканский масштаб – все портреты бойцов, находящиеся в районных администрациях, будут привезены в Сухум и пронесены в колонне. К имеющимся портретам, по словам Тарба, в этом году добавятся еще 1500 портретов.Портреты погибших участников войны понесут 30 сентября от Красного моста до Площади Свободы.
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видео, мультимедиа, абхазия, видео из пресс-центра, овна, видео
видео, мультимедиа, абхазия, видео из пресс-центра, овна, видео
Лица победы: в Абхазии проведут акцию "Бессмертный полк"
17:35 02.08.2023 (обновлено: 17:42 02.08.2023)
Пресс-конференция, посвященная акции "Бессмертный полк" ко Дню Победы и Независимости и Дню признания независимости Абхазии, состоялась в пресс-центре Sputnik 2 августа.
Организатором акции выступили Ассоциация женщин-инвалидов участников Отечественной войны народа Абхазии и сотовый оператор "А-мобаил".
По словам председателя Ассоциации Ларисы Тарба, акция началась в 2016 году, когда было собрано и пронесено в шествии около 2000 портретов участников Отечественной войны народа Абхазии. В этом году акция примет республиканский масштаб – все портреты бойцов, находящиеся в районных администрациях, будут привезены в Сухум и пронесены в колонне. К имеющимся портретам, по словам Тарба, в этом году добавятся еще 1500 портретов.
Портреты погибших участников войны понесут 30 сентября от Красного моста до Площади Свободы.