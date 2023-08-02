https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/mat-propavshey-v-gale-devushki-prokommentirovala-situatsiyu-mestnomu-telekanalu-1047287843.html
Мать пропавшей в Гале девушки прокомментировала ситуацию местному телеканалу
Мать пропавшей в Гале девушки прокомментировала ситуацию местному телеканалу
Информация о пропаже жительницы Галского района Натии Бахтадзе появилась 28 июля. 02.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-02T21:47+0300
2023-08-02T21:47+0300
2023-08-02T21:48+0300
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СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Мать пропавшей Натии Бахтадзе Ямзе Агумава дала интервью Гал ТВ. Агумава также назвала ложной информацию, которая появилась в грузинских СМИ и соцсетях, где пишут что было найдено тело Натии Бахтадзе.Агумава рассказала, что ее дочь до пропажи жила с ней в Гале, она окончила вторую среднюю школу, а также АГУ и около десяти лет работает в школе учителем русского языка и литературы. Информация о пропаже девушки появилась 28 июля. Мать Натии опубликовала обращение к президенту с призывом оказать помощь.С Агумава встретилась уполномоченный по правам человека Анас Кишмария. Она заверила, что правоохранительные органы расследуют ситуацию с исчезновением Натии Бахтадзе, в этом задействованы все имеющиеся в их распоряжении силы и средства.Правоохранительные органы официально ситуацию не комментируют.
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гал, галский район, мвд абхазии, абхазия
гал, галский район, мвд абхазии, абхазия
Мать пропавшей в Гале девушки прокомментировала ситуацию местному телеканалу
21:47 02.08.2023 (обновлено: 21:48 02.08.2023)
Информация о пропаже жительницы Галского района Натии Бахтадзе появилась 28 июля.
СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Мать пропавшей Натии Бахтадзе Ямзе Агумава дала интервью Гал ТВ.
Она отметила, что находится на связи с правоохранительными органами, следствие продолжается. По ее информации, в рамках расследования был задержан мужчина.
Агумава также назвала ложной информацию, которая появилась в грузинских СМИ и соцсетях, где пишут что было найдено тело Натии Бахтадзе.
Агумава рассказала, что ее дочь до пропажи жила с ней в Гале, она окончила вторую среднюю школу, а также АГУ и около десяти лет работает в школе учителем русского языка и литературы.
Информация о пропаже девушки появилась 28 июля. Мать Натии опубликовала обращение к президенту с призывом оказать помощь.
С Агумава встретилась уполномоченный по правам человека Анас Кишмария. Она заверила, что правоохранительные органы расследуют ситуацию с исчезновением Натии Бахтадзе, в этом задействованы все имеющиеся в их распоряжении силы и средства.
Правоохранительные органы официально ситуацию не комментируют.