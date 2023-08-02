https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/posrednik-gamisoniya-o-potoke-trudovykh-migrantov-v-abkhaziyu--1047281038.html

Посредник: Гамисония о потоке трудовых мигрантов в Абхазию

Посредник: Гамисония о потоке трудовых мигрантов в Абхазию

Заместитель начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония в программе "Посредник" на радио Sputnik о потоке трудовых мигрантов в... 02.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-02T15:40+0300

2023-08-02T15:40+0300

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Посредник: Гамиссония о потоке трудовых мигрантов в Абхазию Посредник: Гамиссония о потоке трудовых мигрантов в Абхазию

Поток мигрантов, приезжающих в Абхазию с целью работы, увеличивается. При этом милиция и Миграционная служба Абхазии регулярно проводят рейды по выявлению нелегалов. Об этом подробнее в эфире радио Sputnik рассказал заместитель начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония. "В последнее время поток мигрантов увеличился, но увеличилась и выявляемость (нелегалов - ред.). Большое количество мигрантов получили разрешения на работу. Рейды, которые мы проводим утром, ночью и днем, приносят результаты, но основная масса иностранцев у нас легализована", – сообщил Гамисония. Как проходят рейды, как изменилась география миграции, много ли патентов на работу выдано? Подробности слушайте в аудиофайле.

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