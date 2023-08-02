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Посредник: Гамисония о потоке трудовых мигрантов в Абхазию
Посредник: Гамисония о потоке трудовых мигрантов в Абхазию
Заместитель начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония в программе "Посредник" на радио Sputnik о потоке трудовых мигрантов в... 02.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-02T15:40+0300
2023-08-02T15:40+0300
2023-08-02T16:09+0300
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Посредник: Гамиссония о потоке трудовых мигрантов в Абхазию
Посредник: Гамиссония о потоке трудовых мигрантов в Абхазию
Поток мигрантов, приезжающих в Абхазию с целью работы, увеличивается. При этом милиция и Миграционная служба Абхазии регулярно проводят рейды по выявлению нелегалов. Об этом подробнее в эфире радио Sputnik рассказал заместитель начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония. "В последнее время поток мигрантов увеличился, но увеличилась и выявляемость (нелегалов - ред.). Большое количество мигрантов получили разрешения на работу. Рейды, которые мы проводим утром, ночью и днем, приносят результаты, но основная масса иностранцев у нас легализована", – сообщил Гамисония. Как проходят рейды, как изменилась география миграции, много ли патентов на работу выдано? Подробности слушайте в аудиофайле.
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Посредник: Гамисония о потоке трудовых мигрантов в Абхазию
15:40 02.08.2023 (обновлено: 16:09 02.08.2023)
Заместитель начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония в программе "Посредник" на радио Sputnik о потоке трудовых мигрантов в Абхазию.
Поток мигрантов, приезжающих в Абхазию с целью работы, увеличивается. При этом милиция и Миграционная служба Абхазии регулярно проводят рейды по выявлению нелегалов. Об этом подробнее в эфире радио Sputnik рассказал заместитель начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония.
"В последнее время поток мигрантов увеличился, но увеличилась и выявляемость (нелегалов - ред.). Большое количество мигрантов получили разрешения на работу. Рейды, которые мы проводим утром, ночью и днем, приносят результаты, но основная масса иностранцев у нас легализована", – сообщил Гамисония.
Как проходят рейды, как изменилась география миграции, много ли патентов на работу выдано?
Подробности слушайте в аудиофайле
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