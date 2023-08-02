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Театр танца "Гжель" выступит в Абхазии
Театр танца "Гжель" выступит в Абхазии
Выступление приурочено к 15 годовщине признания Дня независимости Республики Абхазия. 02.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-02T16:55+0300
2023-08-02T16:55+0300
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СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Концерт Московского государственного академического театра танца "Гжель" пройдет в Государственной филармонии в Сухуме 22 августа в 16:00. Выступление приурочено к 15 годовщине признания Дня независимости Республики Абхазия."Гжель" был основан известным хореографом, народным артистом России, профессором Владимиром Захаровым в 1988 году к 650-летию существования одного из самых известных и узнаваемых исконно русских промыслов –Гжель. В 1993 году театр стал государственным, а в 1999 ему был присвоен академический статус.
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культура, москва, россия, абхазия
культура, москва, россия, абхазия
Театр танца "Гжель" выступит в Абхазии
16:55 02.08.2023 (обновлено: 17:39 02.08.2023)
Выступление приурочено к 15 годовщине признания Дня независимости Республики Абхазия.
СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Концерт Московского государственного академического театра танца "Гжель" пройдет в Государственной филармонии в Сухуме 22 августа в 16:00.
Выступление приурочено к 15 годовщине признания Дня независимости Республики Абхазия.
"Можно сказать, что театр "Гжель" выступает в качестве посла искусства России. Мы очень рады, что прославленный коллектив в год своего юбилея даст концерт на сцене Абхазской филармонии, приуроченный к 15-летию со Дня международного признания независимости Республики Абхазия", - отметил министр культуры Даур Кове.
"Гжель" был основан известным хореографом, народным артистом России, профессором Владимиром Захаровым в 1988 году к 650-летию существования одного из самых известных и узнаваемых исконно русских промыслов –Гжель.
В 1993 году театр стал государственным, а в 1999 ему был присвоен академический статус.