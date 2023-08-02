https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/teatr-tantsa-gzhel-vystupit-v-abkhazii--1047285596.html

Театр танца "Гжель" выступит в Абхазии

Театр танца "Гжель" выступит в Абхазии

Выступление приурочено к 15 годовщине признания Дня независимости Республики Абхазия. 02.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Концерт Московского государственного академического театра танца "Гжель" пройдет в Государственной филармонии в Сухуме 22 августа в 16:00. Выступление приурочено к 15 годовщине признания Дня независимости Республики Абхазия."Гжель" был основан известным хореографом, народным артистом России, профессором Владимиром Захаровым в 1988 году к 650-летию существования одного из самых известных и узнаваемых исконно русских промыслов –Гжель. В 1993 году театр стал государственным, а в 1999 ему был присвоен академический статус.

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